İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı: 7 kişi yaralandı

İstanbul Kağıthane’de bir eğlence mekanına henüz kimlikleri tespit edilemeyen kişiler tarafından el bombası atıldı. Saldırıda 3’ü ağır 7 kişi yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Etraftaki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, saat 01.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın ikinci katında bulunan eğlence mekanına plakasız motosikletle gelen 2 şüpheli, eğlence mekanına el bombası attı. Saldırıda patlamanın etkisiyle 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Olay sonrası özel harekat polisleri, bomba imha ekipleri ve terörle mücadele ekipleri geniş kapsamlı inceleme başlattı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polisin saldırganları yakalamak için yaptığı çalışmaların sürdüğü öğrenildi.