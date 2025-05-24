Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de Şara ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer aldı.Görüşme basına kapalı gerçekleşti.ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu.Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın 13 Mayıs'ta duyurduğu yaptırımların kaldırılması planı kapsamında Suriye'ye yönelik Genel Lisans 25'i (GL 25) yürürlüğe koydu. Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yayımlanan lisans, Suriye Yaptırımları Yönetmeliği kapsamındaki yasaklı işlemleri büyük ölçüde serbest bırakarak, ülkeye yönelik yaptırımları fiilen kaldırdı.Hazine Bakanı Scott Bessent, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın söz verdiği gibi, Hazine ve Dışişleri Bakanlıkları Suriye'ye yeni yatırımları teşvik eden adımları uygulamaya başladı. Suriye'nin barış, istikrar ve refah yolunda ilerlemesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.GL 25'in yürürlüğe girmesiyle birlikte ABD Dışişleri Bakanlığı da, 2020 yılında yürürlüğe giren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) kapsamında bir muafiyet yayımladı. Söz konusu muafiyet, ABD'nin müttefiklerinin ve bölge ülkelerinin Suriye ile yeni işbirliği imkanlarını değerlendirmesini amaçlıyor.Yeni düzenlemeyle birlikte, Suriye ekonomisinin tüm sektörlerinde faaliyetler serbest bırakılırken, ülkeye yeni yatırımların önü açıldı. Ayrıca Suriye'ye finansal ve teknik hizmetlerin sağlanmasına, petrol ve petrol ürünleriyle ilgili işlemlere ve Suriye'nin yeni hükümetiyle ticari işbirliğine izin verildi.ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu turu kapsamında gittiği Suudi Arabistan'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu'ndaki konuşmasında, Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarına değinerek yaptırımları kaldıracaklarını açıklamıştı. Trump, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kendisinden Suriye'ye yaptırımları kaldırmasını istediğini vurgulayarak, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Ortadoğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi. Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız" ifadelerini kullanmıştı.