Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, haftanın son gününe hareketli başladı. Gram altın 4.145,40 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte 23 Mayıs 2025 altın fiyatları...

Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, haftanın son gününe hareketli başladı. Gram altın 4.145,40 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte 23 Mayıs 2025 altın fiyatları...Serbest piyasada gram altın 4.145,40 TL'den, çeyrek altın ise 6.870,00 TL seviyesinden işlem görüyor.İşte 23 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.144,97Satış 4.145,40Alış 6.803,00Satış 6.870,00Alış 13.605,00Satış 13.739,00Alış 27.124,00Satış 27.350,00Alış 3.312,10Satış 3.312,46