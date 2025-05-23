Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, haftanın son gününe hareketli başladı. Gram altın 4.145,40 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte 23 Mayıs 2025 altın fiyatları...
Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, haftanın son gününe hareketli başladı. Gram altın 4.145,40 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte 23 Mayıs 2025 altın fiyatları...
Serbest piyasada gram altın 4.145,40 TL'den, çeyrek altın ise 6.870,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 23 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
23 MAYIS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 4.144,97
Satış 4.145,40
23 MAYIS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 6.803,00
Satış 6.870,00
23 MAYIS 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 13.605,00
Satış 13.739,00
23 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 27.124,00
Satış 27.350,00
23 MAYIS 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 3.312,10
Satış 3.312,46
Serbest piyasada gram altın 4.145,40 TL'den, çeyrek altın ise 6.870,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 23 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
23 MAYIS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 4.144,97
Satış 4.145,40
23 MAYIS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 6.803,00
Satış 6.870,00
23 MAYIS 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 13.605,00
Satış 13.739,00
23 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 27.124,00
Satış 27.350,00
23 MAYIS 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 3.312,10
Satış 3.312,46