Gazze'ye yardım tırları 81 gün sonra girdi

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor...Bu saldırılar sonucu 50 binden fazla insan yaşamını yitirirken, binlercesi de yaralandı.İsrail, Gazze'de düzenlediği saldırıların yanı sıra yardım girişlerini durdurmakla da insani bir krizin yaşanmasına neden oldu.İsrail Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini 2 Mart'ta durdurmuştu..İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği kaydedildi.İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günlük birinci aşamasının dün itibariyle sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in uyguladığı 81 günlük ablukanın ardından ilk kez, çoğunluğu uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarına tahsis edilen 87 yardım tırının bölgeye giriş yaptığını duyurdu.Yardımların büyük bölümünün un, temel gıda ve çocuklara yönelik besleyici destek ürünlerinden oluştuğu kaydedildi.