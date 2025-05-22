Bu sahillere giriş yasağı başladı! Uymayan yandı cezası 557 bin 212 TL

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasında olan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının (chelonia mydas) yuvalama dönemlerinin başlamasıyla birlikte Türkiye'de bulunan bu sahillerde önlemler alınmaya başlandı.Her yıl nisan sonu ya da mayıs başında başlayan yuvalama dönemi nedeniyle kumsalları ile dikkat çeken bu bölgelere giriş yasakları konuldu.Söz konusu türler için en iyi yuvalama alanlarına ev sahipliği yapan Akdeniz, 21 sahili ile dikkat çekiyor. Yuvalama döneminin başlamasıyla birlikte her ne kadar bu sahiller tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alsa da akşam 8'den sabah 8'e kadar giriş yasağı uygulanıyor.Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Hatay illerine yayılmış toplam 21 sahilde bu türlerin yumurtlama faaliyetleri gözlemleniyor.Bu sahiller arasında Ekincik, Dalyan, Dalaman, Fethiye, Patara, Kale, Kumluca, Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa, Anamur, Göksu Deltası, Alata, Davultepe, Kazanlı, Akyatan, Yumurtalık ve Samandağ yer alıyor.Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, bu kumsallarda yuvalama dönemi boyunca Mayıs'tan eylül sonuna kadar, geceleri sahile girişin yanı sıra kamp faaliyetleri ve her türlü ateş yakılması da yasaklandı.Kuralları ihlal edenler için belirlenen ceza miktarı ise 2025 yılı itibarıyla 557 bin 212 TL olarak uygulanıyor.