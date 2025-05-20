İspanya’da iletişim çöktü! Elektrik kesintisinin ardından bir şok daha

İspanya'da ulusal elektrik kesintisi yaşanmasının üzerinden dört hafta geçmesinin ardından salı günü tüm büyük mobil şebekeler çöktü.İspanyol medyası, Telefonica şirketi ile anlaşması olan ağların etkilendiğini belirtti. Bunlar arasında Movistar, Orange, Vodafone , Digimobil ve O2 var.Downdetector'a göre, ağ bağlantısındaki sorunlar bu sabah başladı.Kesintinin hem internet hem de telefon hizmetlerini etkilediği belirtiliyor.Telefonica şirketinde şebeke hizmetlerini geliştirme sırasında çıkan arıza nedeniyle acil servisler alternatif telefon numaraları sağlamak zorunda kaldı.İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, en çok etkilenen sabit telefon hatları olurken, Telefonica şirketinin iletişim hizmetlerinin farklı derecelerde etkilendiği görüldü.Telefonica sözcüsü, 'Belirli hizmetleri etkileyen bazı ağ yükseltmeleri gerçekleştirdik. Sorunu çözmek için çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.