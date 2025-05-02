Zonguldak'ta takla atan araçtan yara almadan kurtuldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü M.T., gece saatlerinde Karadeniz Ereğli'ye giderken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.Alaplı Yeni Köprü üzerinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.Kaza sonrası otomobil ters döndü.Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü ise olaydan yara almadan kurtuldu.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.