Zonguldak'ta takla atan araçtan yara almadan kurtuldu
Alaplı ilçesinde kontrolünden çıkan otomobil takla atan sürücünün, meydana gelen kazada yaralanmadığı belirlendi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü M.T., gece saatlerinde Karadeniz Ereğli'ye giderken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Alaplı Yeni Köprü üzerinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.
SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU
Kaza sonrası otomobil ters döndü.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü ise olaydan yara almadan kurtuldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Alaplı Yeni Köprü üzerinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.
SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU
Kaza sonrası otomobil ters döndü.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü ise olaydan yara almadan kurtuldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.