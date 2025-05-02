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Beyaz Gazete
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Zonguldak'ta takla atan araçtan yara almadan kurtuldu

Alaplı ilçesinde kontrolünden çıkan otomobil takla atan sürücünün, meydana gelen kazada yaralanmadığı belirlendi.

Ekleme: 2.05.2025 - 13:44 Güncelleme: 2.05.2025 - 13:45 / Editör: Atilla Özbir
Zonguldak'ta takla atan araçtan yara almadan kurtulduZonguldak'ın Alaplı ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü M.T., gece saatlerinde Karadeniz Ereğli'ye giderken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Alaplı Yeni Köprü üzerinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.

SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU

Kaza sonrası otomobil ters döndü.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü ise olaydan yara almadan kurtuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Zonguldak'ta takla atan araçtan yara almadan kurtuldu