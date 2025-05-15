OpenAI, GPT-4.1 modelini kullanıma sundu: İşte yeni modelin özellikleri

OpenAI, X (Twitter) hesabından yaptığı bir paylaşımda, ChatGPT platformunda GPT-4.1 ve GPT-4.1 mini adlı yeni yapay zeka modellerini kullanıma sunduğunu duyurdu.OpenAI sözcüsü Shaokyi Amdo, TechCrunch'a verdiği demeçte, GPT-4.1 modellerinin, ChatGPT'yi program yazmak veya hata ayıklamak için kullanan yazılım mühendislerine yardımcı olacak şekilde geliştirildiğini belirtti. OpenAI'a göre GPT-4.1, GPT-4o'ya kıyasla kodlama ve talimatları yerine getirme konularında daha başarılı; ayrıca o-serisi akıl yürütme modellerinden de daha hızlı çalışıyor.Şirket, GPT-4.1'i şu anda ChatGPT Plus, Pro ve Team abonelerine sunmaya başladığını açıkladı. Bununla birlikte GPT-4.1 mini modeli, hem ücretsiz hem de ücretli ChatGPT kullanıcılarına sunuluyor. Güncelleme kapsamında, OpenAI, GPT-4.0 mini modelini tüm ChatGPT kullanıcıları için kaldırdı.OpenAI, GPT-4.1 ve GPT-4.1 mini modellerini nisan ayında duyurmuştu. Ancak yalnızca geliştiricilere yönelik API üzerinden kullanıma sunmuştu. OpenAI'ın GPT-4.1 için bir güvenlik raporu yayınlamadan modeli piyasaya sürmesi ise yapay zeka araştırma camiasından eleştiriler almasına neden olmuştu.Araştırmacılar, OpenAI'ın şeffaflık konusunda standartlarını düşürdüğünü iddia etmişti. Ancak OpenAI, GPT-4.1'in GPT-4o'ya göre daha iyi performans ve hız sunmasına rağmen 'öncü' bir model olmadığını ve bu nedenle daha gelişmiş modellerdeki gibi kapsamlı bir güvenlik raporu gerektirmediğini savunmuştu.OpenAI'ın Güvenlik Sistemleri Başkanı Johannes Heidecke, X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'GPT-4.1 yeni modaliteler ya da modelle etkileşim yolları sunmuyor ve zeka açısından o3'ü geçmiyor. Bu, buradaki güvenlik hususlarının, önemli olmakla birlikte öncü modellerden farklı olduğu anlamına geliyor.'Ücretsiz ChatGPT kullanıcıları için varsayılan model GPT-4o olarak kalacak. Ancak kullanım limitine ulaştıklarında otomatik olarak GPT-4.1 mini devreye girecek.