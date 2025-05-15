İsrail gece boyunca Gazze'yi vurdu: Onlarca ölü var

Sağlık kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu gece boyunca Gazze'de evler, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sivillerin toplandığı yerleri bombaladı.İsrail saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 45 Filistinli yaşamını yitirdi, bir çoğunun durumu kritik olmak üzere en az 60 kişi yaralandı.Filistin haber ajansı WAFA'ya göre de Gazze'nin Han Yunus kentinde İsrail ordusu çok sayıda evi bombaladı.Han Yunus'ta hayatını kaybeden en az 27 kişinin cenazesi ve yaralılar, kentteki Nasır Hastanesine getirildi.İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un el-Karara beldesinin doğusunda Ebu Heddaf bölgesini de bombaladı.