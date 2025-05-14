Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: 12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sistemi hakkında önemli bilgiler paylaştı.Bakan Tekin, 'Zorunlu eğitimde değişiklik olacak mı?' sorusunu şöyle yanıtladı:Eğitimle ilgili tartışmaların varlığından mutluyum. Tartışılsın. Kamuoyunda bir talep oluşursa çalışmalarımızı yaparız. 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili de hem uluslararası raporlarda hem de politik tartışmalarda bazı olumsuzluk olan alanların ortaya çıktığı konuşuluyor. Biz de tartışmaları değerlendirir bir karara varırız. Şu anda sadece izliyoruz. İzleme dair başkanlığımız var. Onlar hem politika alanlarını hem de tartışmaları izleyip gerekli çözümleri üretmekle görevliler. Onlar da takip ediyorlar.Bizim açımızdan sorun yok ancak sahada, 12 yıllık zorunlu eğitim konusunda rahatsızlıklarını dile getiren, iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temininde güçlük çektiklerini söylüyorlar. Biz bir çalışma içinde değiliz sadece izliyoruz şu anda.4+4+4 şeklindeki 12 yıllık zorunlu eğitimin son 2+2 yılına, yani lise 3 ve 4'üncü sınıf zorunlu eğitime daha esnek bir model getirmek için MEB'in çalışmalara başladığını ilk olarak SABAH gündeme taşımıştı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne bu yıl itibarıyla 1,5 ve 9'uncu sınıflarda geçen MEB, tartışmalar ışığında eğitimcilerin görüş ve önerilerini alarak, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerini destekleyen, öğrenci merkezli modern ve esnek bir lise eğitimi için eğitim süreçlerinde bazı iyileştirme ve zenginleştirme çalışmaları yapması bekleniyor.Saha çalışmalarının, sivil toplum örgütleri, dernekler ve konun uzmanları tarafından verilen öneri ve görüşler doğrultusunda MEB'in masasında şu modeller yer alıyor:Lise eğitiminin '3+1' olması ve ilk 3 yılın zorunlu eğitim kapsamında, son 12'nci sınıfın ise üniversite sınavına hazırlık yılı olarak yapılandırılması, lise eğitiminin 3 yıla düşürülmesi ve bunun sonunda öğrencilere diploma verilmesi.Bu modelde, 10'uncu sınıfı yani ilk 2 yılı bitiren öğrencilere lise diploması verilecek, akademik anlamda ilerlemek isteyenler lise eğitimine devam edecek ve 2 yıl daha eğitim alacak. Üniversiteye gitmek istemeyen, bir an önce mesleğe atılmak isteyen öğrenciler ya MESEM veya açıköğretime ya da istihdam programlarına yönlendirilecek.Lise eğitiminde zorunlu eğitimini yaş temelli olarak yapılandırılması da öneriler arasında yer alıyor. Burada 16 yaşını bitirenlerin zorunlu eğitimden çıkarılması öneriliyor. Diğer bir öneri ise lise eğitiminin bütünüyle zorunluluktan çıkarılması.