iPhone'lar beyin sinyalleri ile kullanılabilecek! Apple'ın yeni özelliğinin detayları belli oldu

Teknoloji devi Apple, beyin-bilgisayar arayüzü üreticisi Synchron ile iş birliği yaparak engelli bireyler için devrim niteliğinde bir adım attı. Beyne yerleştirilen bir implant aracılığıyla, iPhone ve iPad gibi Apple cihazları artık sadece düşünce komutlarıyla kontrol edilebilecek.

Apple, cihazları düşünce gücüyle kontrol etmeyi mümkün kılan bir teknoloji geliştirmek amacıyla beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) üreticisi Synchron ile iş birliği yaptı. Wall Street Journal'ın haberine göre söz konusu sistem, özellikle ellerini kullanmakta zorlanan, omurilik yaralanması olan ya da ALS gibi hastalıklarla yaşayan kişiler için geliştiriliyor.Synchron, beynin motor korteksinin üzerindeki bir damara yerleştirilen stent benzeri bir implant geliştiriyor. 'Stentrode' adı verilen cihaz, kişinin beyin sinyallerini okuyarak ekranda hangi simgeye / seçeneğe tıklayacağını algılayabiliyor.Kullanıcılar, Apple işletim sistemlerinde yer alan ve yeni giriş aygıtlarının eklenmesine olanak tanıyan 'Switch Control' adlı yazılım sayesinde implantı kullanarak iPhone gibi cihazlarını kontrol edebilecek.