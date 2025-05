Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin acı günü: Prof. Dr. Coşkun Usta son yolculuğuna uğurlandı

Akciğer enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybeden Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta için Tıp Fakültesi Dekanlık Binası B Blok alanında cenaze töreni düzenlendi. Törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Şenol, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Neval Boztuğ, Prof. Dr. Güler Leyla Satı Duran, hastane başhekim yardımcıları, akademisyenler, Prof. Dr. Coşkun Usta'nın ailesi ve yakınları ile öğrenciler katıldı.Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 'Prof. Dr. Coşkun Usta, cenaze töreninden de anlaşılacağı üzere çok sevilen bir hocaydı. Bir akciğer enfeksiyonu nedeniyle yatırmıştık. Çok mücadele edildi ama maalesef Coşkun hocamızı kaybettik. Çok hayata bağlı bir insandı kendisi, çok neşeli, her şeye çok pozitif bakan bir insandı. Gençti ve altta yatan bir sebep yoktu bizim bildiğimiz, sağlıklı yaşayan birisiydi. Anlam veremediğimiz ciddi bir enfeksiyon nedeniyle kaybettik. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin.' dedi.Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Şenol, 'Coşkun Usta Hoca ile çok benzer zamanlarda uzmanlık eğitimini aldık. Akademisyenlikte bir aradaydık. Gerçekten ismi gibi coşkulu bir insandı. Geçtiği yerde rüzgâr estirirdi. Duygularını çok büyük yaşayan bir insandı. Coşkulu güler, coşkulu kızar, coşkulu ders anlatırdı. Kalplere dokunan bir öğretim üyesiydi. Farmakoloji dersini sevdiren farmakolojinin eğlenceli yönlerini de anlatan kendisi gibi dersi de güzel olan bir arkadaşımızdı. Çok erken ayrıldı aramızdan. Başta ailesi olmak üzere, yakınlarına ve fakültemize sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun. Gerçekten yerini dolduramayacağımızı düşünüyorum.' dedi.Prof. Dr. Coşkun Usta'nın kardeşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Usta,'Abim ailesinin her zaman gurur duyduğu bir evlat, fedakâr bir baba, eş, öğrencilerine örnek bir hoca, çok dost, çok sevecen, duayen bir akademisyendi. Ben onu hep bir yıl arayla peşinden koşarak takip ettim. O ne yaptıysa aynısını yaptım. Fakültesini okudum diye ben de tıp okudum. Hep ardından koştum ama ona yetişemedim. Çok farklı bir kişilikti gerçekten. Nazik, sevecen, sportmen, asil bambaşka bir insandı.' şeklinde konuştu.Prof. Dr. Semra Usta 'Kendini sağlıklı yaşamaya adamıştı herkese bunu anlatıyordu. Sağlıklı yaşam için şunu yapın, sağlıklı yaşam için bunu yapın. Bilgiyi paylaşmaya bayılıyordu. Bildiği her şeyi, herkese aktarmak istiyordu.Sağlıklı yaşam peşinde koşarken,en sağlıklı olduğunu düşündüğümüz bir anda. Fakültesinde hayata veda etmesi de kaderin bir cilvesi olsa gerek. Kabullenemiyoruz, çok üzülüyoruz. Takdiri İlahi demekten başka hiçbir şey gelmiyor elimizden. Onu çok özleyeceğiz. Mekânın cennet olsun Coşkun, bu ölüm sana yakışmadı, seni unutmayacağız.' ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Coşkun Usta için düzenlenen cenaze töreninin ardından naaşı, Kurşunlu Mezarlığı'na defnedildi.