Şaibeli diplomaya ‘Özel’ savunma! Özgür Özel’den pes dedirten sözler: Fatih Sultan Mehmet bilseydi…

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, "yokluk" ve "açık hata" gerekçesiyle İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasını iptal etmişti. İptal kararı ilgililerin adres tespitinin ardından tebliğ edilecekti. Adres tespiti yapılan 9 kişiye (Ekrem İmamoğlu, Cenk Bartın, Naciye Aylin Ataay, Batuhan Tuncay, Sevgi toprak, Cenk Karayel, Ergün Sever, Murat Büyük) karar tebliğ edildi. Adreslerine tebliğ kararı gönderilen 9 kişinin diploma bilgileri ise İşletme Fakültesi tarafından üniversitenin veri tabanından silindi.Yandaş NOW TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, akıllara durgunluk veren yorumuyla diploma kararı üzerinden İstanbul Üniversitesi rektörünü hedef aldı.Özel; "İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet böyle bir adamın rektör olacağını bilseydi kardeşim değmez derdi ya, böyle bir kifayetsizin geleceğini bilseydi bırak olduğu yerde kalsın derdi" ifadelerine yer verdi.