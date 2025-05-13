Şaibeli diplomaya ‘Özel’ savunma! Özgür Özel’den pes dedirten sözler: Fatih Sultan Mehmet bilseydi…
İstanbul Üniversitesi, yatay geçişi usulsüz olduğu gerekçesiyle diplomasını iptal ettiği eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından silinmişti. Diploma kararı İmamoğlu’na tebliğ edildi. Yandaş NOW TV’ye konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, akıllara durgunluk veren yorumuyla diploma kararı üzerinden İstanbul Üniversitesi rektörünü hedef aldı.
KARAR 9 KİŞİYE TEBLİĞ EDİLDİ
İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, "yokluk" ve "açık hata" gerekçesiyle İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasını iptal etmişti. İptal kararı ilgililerin adres tespitinin ardından tebliğ edilecekti. Adres tespiti yapılan 9 kişiye (Ekrem İmamoğlu, Cenk Bartın, Naciye Aylin Ataay, Batuhan Tuncay, Sevgi toprak, Cenk Karayel, Ergün Sever, Murat Büyük) karar tebliğ edildi. Adreslerine tebliğ kararı gönderilen 9 kişinin diploma bilgileri ise İşletme Fakültesi tarafından üniversitenin veri tabanından silindi.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN AKILLARA DURGUNLUK VEREN YORUM:
Yandaş NOW TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, akıllara durgunluk veren yorumuyla diploma kararı üzerinden İstanbul Üniversitesi rektörünü hedef aldı.
"BIRAK OLDUĞU YERDE KALSIN"
Özel; "İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet böyle bir adamın rektör olacağını bilseydi kardeşim değmez derdi ya, böyle bir kifayetsizin geleceğini bilseydi bırak olduğu yerde kalsın derdi" ifadelerine yer verdi.