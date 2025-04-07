Diyarbakır'da alev alan otobüs motorunu üfleyerek söndürmeye çalışan yolcu

Diyarbakır'da görüntüleri viral olacak bir olay yaşandı.Diyarbakır-Elazığ kara yolu Devegeçidi Köprüsü mevkiinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, hareket halindeyken motor kısmı alev aldı. Durumu fark eden otobüs şoförü aracı, yol kenarına çekerek yolcularını tahliye etti.Şoför durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, bu sırada yolculardan biri, otobüsün motor kısmındaki alevleri üfleyerek söndürmeye çalıştı.O anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Yangın tüpüyle yapılan müdahaleyle alevler söndürüldü.Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.