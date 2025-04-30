İBB'ye yönelik soruşturma derinleşiyor! Savcılık ihale dosyasını talep etti

İBB’ye ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB'ye bağlı İSKİ, İSFALT ve KİPTAŞ ile bu kurumlara bağlı birimlerden 31 Mart 2019'dan bu yana tüm ihalelerin kayıt numarasın, ihale bedeli ve yüklenici firmayı gösterecek şekilde listelenmesi talep edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne, İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne ve KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne yazı yazıldı.Söz konusu yazıda, ilgili müdürlüklerden ve bağlı birimlerden 31 Mart 2019'dan bugüne kadar tüm ihale kayıt numaraları, ihale bedelleri ve yüklenici firmayı (yüklenici firma taşeron kullanmışsa taşeronların da belirtilmesi) gösterecek şekilde listelenmesi ve evrakın gönderilmesi talep edildi. Ayrıca, listelerin hazırlanması hususunda gerekli özenin gösterilmediği takdirde ilgililer hakkında adli işlem yapılacağı öğrenildi.