Özgür Özel'in derbi boykotu da karşılık bulmadı! Tüm Türkiye ATV izledi: İşte reyting sonuçları...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk skandalını örtbas etmek adına ekonomiyi hedef aldı. Yerli ve milli ürünleri boykot kararı alan CHP'nin, yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrısı sürüyor. Neyi boykot edeceğini şaşıran Özgür Özel, ATV'yi hedef alarak, 'Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemeyin' ifadeleriyle çağrı yaptı. Fenerbahçe-Galatasaray maçı için ATV'yi açıp izlemeyeceklerini belirten Özel, 'ATV'nin elinde olmayan bir yerden radyo yayını varsa eğer onu açar dinleriz. Onun dışında Ben Fenerbahçeliyim; biricik anneciğim Galatasaraylı ama biz bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray maçını ATV'yi açıp izlemeyeceğiz' ifadelerini kullandı. Özel ayrıca ATV'ye reklam veren firmaları da tehdit edip reklam verenlerle ilgili raporlama yapacaklarını açıkladı.TURKVUAZ MEDYA'YI BOYKOT LİSTESİNE ALDICHP'li Özel'in boykot listesinde Turkuvaz Medya'nın bünyesinde vatandaşa hizmet veren markalar da yer aldı. Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmasında, 'Kitap alırken D&R'a uğramıyorsunuz. Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum! Idefix diye bir şey var, biliyor musunuz, artık yok!' skandal boykot çağrısında bulunmuştu.ÖZGÜR ÖZEL'DEN SKANDAL DERBİ BOYKOTU: ATV'DEN İZLEMEYİNÖzel, bugün de Turkuvaz Medya bünyesinde ATV'yi hedef alarak 'Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemeyin' ifadeleriyle skandal çağrı yaptı.Özel şu ifadeleri kullandı: ATV'nin elinde olmayan bir yerden radyo yayını varsa eğer onu açar dinleriz. Onun dışında Ben Fenerbahçeliyim biricik anneciğim Galatasaraylı ama biz bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray maçını ATV'yi açıp izlemeyeceğizTEHDİTTE BULUNDUÖzel ayrıca ATV'ye reklam veren firmaları tehdit edip reklam verenlerle ilgili raporlama yapacaklarını açıkladı.CHP'NİN BOYKOT ÇAĞRISI KARŞILIK BULMADI: 2 NİSAN'DA KARTLI ALIŞVERİŞLERİN TUTARI MARTI GEÇTİCHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonlarını örtbas etmek amacıyla ekonomiyi hedef alan boykot çağrısı tutmadı. 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleşirken, aynı tarihte işlemlerin 3-22 Mart ortalamasının tutar olarak üzerinde olduğu görüldü.ÖZGÜR ÖZEL'İN DERBİ BOYKOTU DA KARŞILIK BULMADIÖzgür Özel, ATV'yi hedef alarak, 'Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemeyin' ifadeleriyle çağrı yapmıştı. Özgür Özel'in çağrısı vatandaşta karşılık bulmadı. 2 Nisan reyting sonuçlarına göre; ATV'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği dev maç adını zirveye yazdırdı.DÜN AKŞAM TÜM TÜRKİYE İZLEDİTÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ!Tüm Kişiler'de %20,72 izlenme oranı ve %46,90 izlenme payı,AB Sosyal Statü'de %20,93 izlenme oranı ve %52,37 izlenme payı+20 ABC1'de ise %22,62 izlenme oranına ve %49,72 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.GECENİN DEĞİL, GÜNÜN GALİBİ DE atv OLDU!Son 9 yılın birincisi olan atv, Prime Time'ın yanı sıra tüm günün de en çok izlenen televizyon kanalı oldu.Kantar Medya tarafından yayınlanan en çok izlenen ilk 100 listesindeki ilk 10 programdan 5'i atv'nin içerikleriydi. Tüm Gün Tüm Kişiler, Tüm Gün AB, Tüm Gün 20+ABC1, Prime Time Tüm Kişiler, Prime Time AB, Prime Time 20+ABC1 kategorilerinde de kanal birinciliğini elden bırakmadı ve 6 kategorinin en çok izleneni oldu.