Manisa’da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Polis ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, şüpheliden 267 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda A.B.'nin üst aramasında 267 adet sentetik ecza ele geçirildi.Olayla ilgili şüpheli A.B. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.B., ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.