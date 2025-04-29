120 bin TL'ye şifa dolandırıcılığı! Akılalmaz tezgah ortaya çıktı

Şifacı ayağına büyük vurgun…Sosyal medyada ‘'şifacı'' kimliğiyle dikkat çeken Ünal Güner isimli kişi, bireysel şifa seansları adı altında talep ettiği astronomik ücretlerle gündeme bomba gibi düştü.Ünal Güner tek bir bireysel seans için 129 bin TL talep ettiği ortaya çıktı. Söz konusu ücret, kamuoyunda büyük tepki çekti.Sözde şifacı Ünal Güner, aldığı ücretlerin İbni Sina Kadim Şifa Vakfı'na bağışlandığını iddia ederek kendisini savunmuştu. Kısa süre içerisinde çarpıcı gerçek ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre, bu vakfın Ünal Güner'e ait olduğu iddia edildi.Bu gelişmelerle birlikte “bağış” adı altında toplanan yüksek meblaların doğrudan kendi kontrolündeki bir yapıya aktarıldığı gösteriyor.Sosyal medyada infial yaratan bu olay, geniş yankı buldu. Resmi kurumlardan henüz bir açıklama gelmezken, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor.