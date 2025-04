Ulaşım yapıları depreme hazır! Bakan Uraloğlu detayları paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 75. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı'na katıldı. Bakan Uraloğlu, 'Bu topraklardaki bin yıllık devlet geleneğimizde yol ve imar çalışmaları önemli bir yer tutmuş olup modern anlamda Karayolları Genel Müdürlüğümüz, 1950 yılında resmi olarak kurulmuştur.' açıklamasında bulundu. Karayollarının köklerinin 1934'teki Şose ve Köprüler Reisliğine oradan Osmanlı'ya kadar uzandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, kıt imkanlarla zorlu bir coğrafyada gerçekleştirilen bu hizmetlerin çok kıymetli olduğunu söyledi.Cumhuriyetin ilk yıllarında 47 bin 80 kilometrelik yol ağıyla Ankara-İstanbul arasını 79 saatten 18 saate, Ankara-Samsun arasını ise 96 saatten 20 saate indiren bir dönüşüm yaşandığını anımsatan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:'İşte bu miras, bizlere sadece yollarımızın yapımını değil, bir ülkenin geleceğini inşa etme sorumluluğunu da devretti. Hepimiz bu mirası yüreğimizde taşıyarak her bir kilometre taşında daha iyiyi daha güzeli hedefledik. Geleceğin ihtiyaçlarını öngören, yüksek standartlarla hizmet sunan bir kurum olarak bu yolda kararlılıkla ilerliyoruz. İşte bölge müdürleri toplantılarımız da sadece bürokratik bir mekanizma değil, bir yürek birliği bir dava ve hizmet sevdasını tazeleme buluşmasıdır.'Söz konusu toplantıların, karayolculuk geleneğinin ruhunu yansıttığını kaydeden Uraloğlu, burada yol haritası çizdiklerini, tecrübe paylaşımı yaptıklarını, ortak akılla stratejik hedefleri şekillendirdiklerini belirtti. Uraloğlu, 'Burada kurulan bağlar, üretilen fikirler, ülkemizin kalkınma yolculuğuna örnek olur. Bu nedenle bir araya geldiğimiz bu salon, sadece bir toplantı mekânı değil, yolu sevenlerle yürüyenlerin, yokuşu anlayanlarla çıkanların, zorluğu ise gönülden bağlı olanların aştığı birlikteliğin ifadesidir.' dedi.'Yol Medeniyettir' vizyonuyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Karayolları Genel Müdürlüğünün, 86 milyon vatandaşın gelecek yolculuğunun merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:'Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın yolunu ardına kadar açtık. Başlattığımız bu seferberlik ile, 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı, dört katına çıkararak 29 bin 742 kilometreye ulaştırdık. 77 ilimizi, güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk. Bu sene 30 bin kilometreyi aşmış olacağız. 15 bin kilometre Türkiye'nin ihtiyacı mıdır tartışmalarının yapıldığı 2002'den geldiğimiz 29 bin 742 kilometre… Bugün bu ağ, toplam yol ağımızın yüzde 43'ünü oluştururken, trafiğin yüzde 83'üne hizmet veriyor. 2002'de 8,5 milyon olan araç sayımız 31 milyonu aşmışken, ortalama seyahat hızımız saatte 40 kilometreden 90 kilometreye yükseldi. Taşıt hareketliliği yüzde 195 artarken, karayolu kazalarındaki can kayıplarını yüzde 77 azalttık. 'Her Hayat Değerlidir' ilkesiyle, sıfır can kaybı hedefimize kararlılıkla yürüyoruz.'Otoyol ağını ise bin 714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye çıkardıklarını belirten Bakan Uraloğlu, köprü ve viyadük uzunluğunun 311 kilometreden 799 kilometreye, tünel uzunluğunun ise 50 kilometreden 790 kilometreye yükseldiğini kaydetti. Uraloğlu, 'Eriştiğimiz köprü, viyadük ve tünel uzunluğu, uç uca eklendiğinde İstanbul'dan Iğdır'a uzanan bir mesafeye ulaşmış durumda.' şeklinde konuştu.Bakan Uraloğlu, yatırımlar sayesinde 114 milyar 741 milyon lira iş gücü ve 84 milyar 263 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağladıklarını belirterek 'Ülkemize toplamda yıllık 199 milyar lira ekonomik katkı sunuyoruz. Bu miktar da neredeyse yılık yatırım harcamamız kadar. 5,27 milyon ton emisyon azaltımıyla da çevre dostu bir ulaşım ağı oluşturuyoruz. Bakın arkadaşlar bu başarılar, sadece taş, beton, asfalt, çelik değil; milletimizin refahı, geleceğimizin teminatıdır. Bu rakamlar da sadece istatistik değil; güvenli yolculuklar, kurtarılmış hayatlar, birleşmiş aileler, kavuşmuş sevenlerdir.' diye konuştu.Bakan Uraloğlu, kamu kaynaklarını özel sektörün dinamizmi ve uluslararası finansmanla buluşturarak risk paylaşımıyla dev projeler hayata geçirdiklerine dikkati çekerek sözlerine şu şekilde devam etti:'Mega projelerimiz, Türkiye'yi bölgesel ve küresel bir ulaşım merkezi yaptı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Marmaray Asya ile Avrupa'yı dakikalar içinde birleştirdi. Osmangazi Köprüsü ülkemizin can damarlarından biri oldu. Kömürhan, Tohma, Beğendik, Bitlis Çayı Viyadüğü ve Nissibi Köprüleri, yolculukları güvenli ve keyifli kıldı. Cankurtaran, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal, Salarha, Assos ve Troya, Sabuncubeli, Ovit ve Zigana Tünelleri, geçit vermez dağları dost yollara dönüştürdü.'Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde ve son olarak hizmete açılan Aydın-Denizli Otoyollarının, üretim merkezlerini limanlarla kesintisiz bağladığını da kaydeden Bakan Uraloğlu, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere birçok havalimanı, hızlı trenler ve metro hatları ile ulaşımın da yüzyılını tesis ettiklerini de ifade etti.Söz konusu eserlerin çoğunun mühendislik ve estetiği buluşturarak uluslararası ödüllerle taçlandığını söyleyen Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin de dünya liderleri arasında yer aldığını bir kez daha kanıtladığını belirtti.Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı doğrultusunda, 2053'te otoyol ağını 38 bin 60 kilometreye ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır projelerle hizmet fırtınamızı sürdürüyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun İstanbul'a ulaşmasını sağlayacak Kınalı-Malkara Otoyolu'nu bu yıl 18 Mart'ta başlattık. Tamamlandığında İstanbul-Tekirdağ arasındaki ulaşım bir saatin altına, İstanbul-Çanakkale arası ulaşım süresi ise 3,5 saatten 2 saate düşecek ve Marmara Otoyol Ringi'nin kuzey cephesi tamamen birleşmiş olacak. Böylece Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü arasında kesintisiz otoyol bağlantısı sağlanacak.' dedi.Ankara-Kırıkkale- Delice Otoyolu'nda yapım çalışmalarını başlattıklarını belirten Bakan Uraloğlu, projenin Ankara'nın doğu ve kuzey koridoruna, buradan da Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine kesintisiz ulaşım ile kara yolu yük taşımacılığının ağırlığını hafifleteceğini ifade etti.Antalya-Alanya Otoyolu'nun ise yaz aylarındaki yoğun talebi hızlı, konforlu ve güvenli şekilde karşılayacağını, başta turizm olmak üzere ticaret ve tarıma can suyu olacağını dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:'Ankara-İstanbul arasında ilerleyen dönemde mevcut yolların yetmeyeceğini öngörüyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu'nun bittiği Akyazı'dan Ankara'ya yeni bir yol yapmamız gerekecek. Planladığımız Orta Anadolu Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na daha hızlı bağlantını tesis edeceğiz. Ayrıca afet ve acil durumlar için de alternatif yol da inşa etmiş olacağız.'Karayollarında Türkiye'nin ulaştığı bu noktanın, gündemdeki projelerin başkalarının rüyalarında bile göremeyeceği icraatlar olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, 'Karayolcular olarak, hayal değil hakikat için yola koyulduk. Çünkü bizim tek sevdamız millete hizmet sevdasıdır, bizim tek siyasetimiz eser siyasetidir. Ne diyor ecdad, 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri'… Sizlerin eserleri bu güzel vatanın dört bir yanını kuşatıyor. İyi ki varsınız. Yolunuz hep açık olsun.' dedi.Uraloğlu, 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan depremin Türkiye'nin deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattığını belirterek 'Bakanlığımız sorumluluğundaki karayollarımız, havalimanlarımız, tren ve metrolarımız, deniz yapılarımız da çok şükür bu felaketi hasarsız atlattı. Bu tablo, son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, deprem gerçeğini merkeze alarak başlattığımız seferberliğin sonucudur.' diye konuştu.1999'daki depreminin ardından, Türkiye'nin en önemli metropolü olan İstanbul'da, Marmara ve Ege bölgelerinde, deprem gibi afet durumlarında kullanılacak, dirençli alternatif karayolu koridorlarına ihtiyaç olduğunun ortaya çıktığını anımsatan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:'Bu kapsamda İstanbul başta olmak üzere, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş kesimi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı, Marmara ve Ege bölgelerinin birbiri ile entegrasyonunu; Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Malkara-Çanakkale Otoyolu olmak üzere yeni karayolu projelerini hayata geçirerek mümkün hale getirdik. Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerimizi çok şiddetli bir depremde bile ayakta kalarak hizmet sunabilecek şekilde tasarlayarak inşa ettik. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerimizi yine bunun bağlantı yollarını ve viyadüklerini sismik ve yapısal güçlendirme çalışmaları ile güçlendirdik.'Kuzey Marmara Otoyolu'nun da 2 bin 475 yıllık deprem döngüsündeki büyük depreme dahi dayanabilecek şekilde inşa edildiğini kaydeden Uraloğlu, 'Bu şu anlama geliyor; olası büyük bir depremde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya her türlü ulaşım Kuzey Marmara Otoyolu'ndan aksamadan yapılabilecek inşallah. Yine Marmara denizinin altından geçen Avrasya ve Marmaray tünelleri de deprem yükleri, tsunami etkileri ve sıvılaşma gibi etkenler düşünülerek en son uluslararası standartlara göre inşa edildi.' açıklamasında bulundu.Projelerde en büyük deprem senaryolarını göz önüne alarak tasarım ve inşa işlerini yaptıklarının altını bir kez daha çizen Uraloğlu, 'Ayrıca çok önemli bir projemiz olan Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin inşasına devam ediyoruz. Bu da İstanbul'un merkezi noktasında Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlantı sağlayacak. Gerek acil yardımların gitmesine gerekirse de İstanbul'un boşaltılmasında görev yapacaktır. Bizler tevekkül eden insanlarız. Her türlü önlemi de aldık. Yine de dua ediyoruz ki Rabbim bu afetlerle ülkemizi sınamasın. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten korusun. Bu vesileyle depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.' dedi.Ulaştırma yapılarının çok pahalı altyapı yatırımları olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, bu projeleri hem tam kapasite kullanabilmek hem de emniyetli ulaşımı sağlayabilmek için akıllı ulaşım sistemlerini hayata geçirdiklerini söyledi. Uraloğlu, 'İstanbul ve Antalya'daki Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) pilot uygulamaları ile yenilikçi teknolojileri ülkemize taşıyoruz. Fiber optik altyapımızı 20 bin kilometreye çıkararak bu sistemleri yaygınlaştıracağız. Yaptığımız her kilometre yol 86 milyonun kavuşması, kucaklaşması, helal rızık kazanması demek.' ifadelerini kullandı.Bu başarıda, şantiyelerde gece gündüz alın teri döken karayolcuların, müteahhitlerin, altyüklenicilerin, mühendislerin, işçilerin emeği olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, 'Türk müteahhitlik sektörü, Avrupa'dan Afrika'ya, Türk Cumhuriyetlerinden Arap Yarımadası'na, dünyanın birçok yerine uzanan projelerle ülkemizi mühendislik ihraç eden bir güç haline getirdi. Onların başarıları, zaferleri, milletimizin gururudur; hepsini yürekten tebrik ediyorum.' şeklinde konuştu.Ulaşım projelerinin birbirine entegre sistemlerle yükseldiğini ve karayollarını demiryolu, havayolu ve denizyoluyla bütünleştirerek intermodal taşımacılığı güçlendirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:'Yeni yatırımlar, mevcut altyapıyı tamamlayıcı olmalı. BSK yapımı kadar, onarımların önemini unutmayalım. Kaliteden asla taviz vermeyelim. Biliyoruz ki; kalitesiz ve iki defa yapılan iş en pahalı iştir. Yapılarımızı inşa ederken imar etmeyi de unutmayalım. İnşa ulaştırmaktır, imar ise yaptığımız eserlere her türlü insani ihtiyaçların karşılanacağı özellikler yüklemek ve milli-manevi değerlerimizin yapılarda kimlik bulmasını sağlamaktır. 2025 yılındaki tüm çalışmalarımızın da bütçe ve planlamalar doğrultusunda ilerlemesini istiyorum. Kamuda tasarruf ilkesine sadık kalarak kaynak temini için tüm imkânları seferber edeceğiz.'Karayolcuların motivasyonunu yüksek tutmak için maddi ve manevi destekleriyle her zaman yanlarında olduklarını belirten Bakan Uraloğlu, ortak akıl ve çabayla büyük başarılar elde etmeye devam edeceklerine olan inancını dile getirdi.Uraloğlu, 'Sizlerin arasından gelmiş, teşkilatımızın bütün kademelerinde görev almış bir kardeşiniz olarak inanıyorum ki millete hizmet yolunda verdiğiniz mesai hiçbir makam ve mevkiyle karşılaştırılamayacak kadar kıymetlidir. Sizler bir dokunuşunuzla nice aileleri sevindiriyor, nice sevenleri kavuşturuyor, rızkı peşinden koşan nice insanın güvencesi oluyorsunuz. 86 milyonun huzurlu ve konforlu yolculuğunun garantisi siz Karayolları ailesisiniz. Ne kadar gurur duysanız azdır.' diye konuştu.