Altın fiyatları ne durumda? İslam Memiş'ten kritik uyarı

Altın fiyatları küresel ekonomideki belirsizlikler nedeniyle çok kısa sürede hızlı bir şekilde arttı. Balon fiyatların ardından gelen düzeltme ve satışlarla altın fiyatları düşüşe geçti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın alınacak seviyeleri açıkladı.Altın, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin azalmasıyla geçtiğimiz haftalarda artan cazibesini yitirdi. Ons altın, pazartesi günü ons başına %1 düşerek 3.290 doların altına geriledi. Donald Trump'ın Çin'e yönelik agresif söylemlerinde yumuşamaya gitmesi piyasaların ateşini düşürdü. Dolar endeksindeki toparlanma da altın fiyatlarını etkiledi. Ons altın bu gelişmelerle 3 bin 283 liraya kadar geriledi.Öte yandan ons altında yaşanan gelişmelerle beraber gram altın da düşüşe geçti. 4 bin 200 liraya kadar yükselen gram altın 4 bin 157 liraya kadar geriledi.İslam Memiş son dönemlerde altın piyasalarında yaşanan gelişmeleri ahaber ekranlarında değerlendirerek 'Piyasa dedikoduya muhtaç ve dedikoduyu satın almaya devam ediyor. Altın köpük fiyatlamalar içinde çok yüksek, yıllık getirisini 4,5 ayda verdi. Mantıklı bir rakam yok karşımızda diyerek uyarılarımızı sık sık ifade ediyorduk' dedi.Altında 3 bin 500 dolar seviyesinden başlatmış olduğu satış dalgası hala devam ediyor' ifadelerini kullanan Memiş, '3 bin 319 dolar seviyesinden haftayı tamamlanmıştı. Şu anda 3 bin 285 dolar seviyesinde. Kısa vadede satışların devam etme olasılığı güçlü. Aşağıda destek seviyelerimiz yine var. 3 bin 150 dolar 3 bin 90 dolar gibi destek seviyeleri var. Kısa vadede takip etmeye devam edeceğiz' açıklamasında bulundu.Altın almak isteyenleri uyaran Memiş açıklamalarına şöyle devam etti:2 bin 800 dolar seviyesine gerilemeden altın tarafında hiçbir hamle yapmayı düşünmem. Bu nedenle 3 bin dolar seviyesinin altına sarkmadan ons altın tarafından uzak durmayı tercih ederim. Bugünkü ekonomik koşullar ve gelişmeler orta ve uzun vadede yükselişler destekleyecek. Ama kısa vadede o düşüşler bitmedi.Altın sağlıksız bir şekilde yükseldiği için düzeltmelere ihtiyaç var. Gram altın tarafında 4 bin lira seviyesinin altına sarkmadan alım yönlü bir tercihim olmayacak. Ons altın tarafından düzeltmelerin 2 bin 800 dolar gram altın tarafında ise 3 bin 800 liraya kadar devam etme olasılığı güçlü görüyorum.Altında yükseliş yönlü beklentim hala devam ediyor. Kısa vadeli düzeltmeler gerçekleştikten sonra tekrar orta ve uzun vade için yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Gram altın tarafından 6 bin lira seviyesi ons altın tarafında 4 bin 250 dolar seviyesi telaffuz ettim. 2026 yılının ilk çeyreğinde beklentilerim bu şekilde.