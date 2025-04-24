İstanbul'un deprem risk haritası! İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler

: İstanbul'da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe yol açtı. AFAD, 7'si 4 ve üzeri büyüklükte olmak üzere 184 artçı sarsıntının kaydedildiğini belirtirken, İstanbul'un deprem risk haritası yeniden gündeme geldi. Haritada deprem riskinin en yüksek olduğu yerler koyu kırmızıyla gösterilirken, risk azaldığı yerler daha açık renkle gösteriliyor. Peki İstanbul'da birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler hangileri? İşte İstanbul'un deprem risk haritası

İstanbul'da dün en büyüğü 6.2 büyüklüğünde olan deprem fırtınası megakentteki deprem risk haritasını yeniden gündeme getirdi.Yapılan bilimsel çalışmalara göre İstanbul'da deprem riski ilçelere göre farklılık gösteriyor.İBB ve AFAD, İstanbul'da olası büyük bir deprem için tehdit oluşturan ilçeleri analiz ederek risk haritasına dair raporu açıklamıştı.Haritada deprem riskinin en yüksek olduğu yerler koyu kırmızıyla gösterilirken, risk azaldığı yerler daha açık renkle gösteriliyor.AdalarAvcılarBahçelievlerBakırköyBeylikdüzüBüyükçekmece'nin belirli kısımlarıEsenyurt'un belirli kısımlarıKüçükçekmeceÜmraniyeSancaktepe'nin belirli kısımlarıBağcılar'ın belirli kısımlarıKadıköy'ün belirli kısımlarıKartal MaltepeTuzlaÜsküdar