İstanbul'un deprem risk haritası! İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler
: İstanbul'da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe yol açtı. AFAD, 7'si 4 ve üzeri büyüklükte olmak üzere 184 artçı sarsıntının kaydedildiğini belirtirken, İstanbul'un deprem risk haritası yeniden gündeme geldi. Haritada deprem riskinin en yüksek olduğu yerler koyu kırmızıyla gösterilirken, risk azaldığı yerler daha açık renkle gösteriliyor. Peki İstanbul'da birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler hangileri? İşte İstanbul'un deprem risk haritası
İstanbul'da dün en büyüğü 6.2 büyüklüğünde olan deprem fırtınası megakentteki deprem risk haritasını yeniden gündeme getirdi.
Yapılan bilimsel çalışmalara göre İstanbul'da deprem riski ilçelere göre farklılık gösteriyor.
İBB ve AFAD, İstanbul'da olası büyük bir deprem için tehdit oluşturan ilçeleri analiz ederek risk haritasına dair raporu açıklamıştı.
Haritada deprem riskinin en yüksek olduğu yerler koyu kırmızıyla gösterilirken, risk azaldığı yerler daha açık renkle gösteriliyor.
BİRİNCİ DERECE RİSKLİ İLÇELER
Adalar
Avcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Beylikdüzü
Büyükçekmece'nin belirli kısımları
Esenyurt'un belirli kısımları
Küçükçekmece
Ümraniye
Sancaktepe'nin belirli kısımları
Bağcılar'ın belirli kısımları
Kadıköy'ün belirli kısımları
Kartal Maltepe
Tuzla
Üsküdar