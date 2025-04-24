Edirne'de tıra gizlediği 524 bin 940 euro ile yakalandı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na doğru seyir halinde olan bir tır, Bulgaristan’ın Kaptan Andreevo Gümrük Kapısı’nda detaylı aramaya alındı.Gümrük memurları, kamyonun çıkışı sırasında X-ray cihazı ile yapılan kontrollerde sürücü kabininde şüpheli yoğunluklar tespit etti.Fiziki arama sırasında sürücünün dinlenme yatağının şiltesi ve koltukların arka döşemelerinde gizlenmiş çok sayıda euro banknot bulundu.Toplamda 524 bin 940 euro olduğu belirlenen paranın beyan edilmediği anlaşıldı.Kamyon sürücüsü Türk vatandaşı olduğunu ve taşınan malların Almanya’dan Afganistan’a sevk edildiğini belirten resmi belgeler sundu.Ancak belgeler para ile ilgili herhangi bir beyan içermediği için olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı’nın gözetiminde yasal işlem başlatıldı.Soruşturmayı Burgaz Gümrük Müdürlüğü sürdürüyor.