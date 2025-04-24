Edirne'de tıra gizlediği 524 bin 940 euro ile yakalandı
Kapıkule Sınır Kapısı'na gelmekte olan Türk plakalı tırda, Bulgaristan gümrük ekipleri şoförün yatağının altına gizlenmiş 524 bin 940 euro ele geçirdi.
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na doğru seyir halinde olan bir tır, Bulgaristan’ın Kaptan Andreevo Gümrük Kapısı’nda detaylı aramaya alındı.
Gümrük memurları, kamyonun çıkışı sırasında X-ray cihazı ile yapılan kontrollerde sürücü kabininde şüpheli yoğunluklar tespit etti.
EURO DOLU BANKNOTLAR DÖŞEMELERİN ALTINDAN ÇIKTI
Fiziki arama sırasında sürücünün dinlenme yatağının şiltesi ve koltukların arka döşemelerinde gizlenmiş çok sayıda euro banknot bulundu.
Toplamda 524 bin 940 euro olduğu belirlenen paranın beyan edilmediği anlaşıldı.
YARGI SÜRECİ BAŞLATILDI
Kamyon sürücüsü Türk vatandaşı olduğunu ve taşınan malların Almanya’dan Afganistan’a sevk edildiğini belirten resmi belgeler sundu.
Ancak belgeler para ile ilgili herhangi bir beyan içermediği için olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı’nın gözetiminde yasal işlem başlatıldı.
Soruşturmayı Burgaz Gümrük Müdürlüğü sürdürüyor.