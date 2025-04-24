ABD’li yetkililer açıkladı! İsrail'in terör planları bozguna uğradı

Middle East Eye'ın (MME), ABD'li mevcut ve eski yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin, Türkiye'nin Suriye'deki artan etkisini azaltmak amacıyla, ABD askerlerinin terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesini engellemek için İsrail'in yürüttüğü lobi faaliyetini durdurduğunu bildirdi.Eski bir ABD yetkilisi MEE'ye 'İsrail, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesine karşı çıkıyor ve ABD'nin Suriye topraklarından ayrılmadan önce Türkiye'den silahsızlanma konusunda tavizler almasını istiyor.' ifadelerini kullandı.İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla MEE'ye bilgi veren yetkililer, 'ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki Ortadoğu şefi Eric Trager'in, son birkaç haftadır İsrailli ve terör örgütü PKK/YPG'li yetkilileri sert bir dille eleştirerek, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri rolden siyasi role geçtiğini ve ABD birliklerinin çekilmesinin devam edeceğini' bildirdi.Bölgedeki bir yetkili, ABD Merkez Komutanlığı'nın, terör örgütü PKK/YPG'nin silah bırakıp Şam yönetimine hızlı bir şekilde entegre olmamasından da rahatsız olduğunu belirtti.Yetkili, terör örgütünün, Şam hükümetiyle istenilen hızda bütünleşmemesi nedeniyle ABD'nin hayal kırıklığına uğradığını belirterek, 'ABD birliklerinin azaltılması, PKK/YPG'nin Şam'la yeterli ilerleme kaydedilmediği için Washington'un bu geçiş konusunda ciddi olduğu yönünde bir uyarıdır' ifadelerini kullandı.Ortadoğu Enstitüsü Suriye Girişimi Başkanı Charles Lister, ABD'nin planının, terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'in doğusundan çekilmesine yardımcı olmak, ardından da ABD güçlerinin öncelikle Arap aşiretlerinin kontrolündeki Deyr ez Zor bölgesinden çekilmeyi içerdiğini bildirdi.Lister, 'PKK/YPG'nin Suriye'ye entegrasyonu artık ABD için en önemli öncelik' ifadelerini kullandı.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin önümüzdeki aylarda Suriye'deki ABD asker sayısını binin altına düşürmek için kasıtlı ve koşullara dayalı bir süreç yürüttüğünü açıklamıştı.