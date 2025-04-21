Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları, ABD ile Çin arasında süren gerilim ve jeopolitik risklerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. Dolardaki düşüş altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi. Ons altın 3 bin 384 dolara yükselerek rekor kırdı.Serbest piyasada gram altın 4.150,79TL'den, çeyrek altın ise 6.897,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 21 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.150,31Satış 4.150,79Alış 6.850,00Satış 6.897,00Alış 13.703,00Satış 13.796,00Alış 27.313,00Satış 27.478,00Alış 3.373,95Satış 3.374,37 dolar