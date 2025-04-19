CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki skandalda şok detaylar! Kara paraya yasak aşk sahip çıktı

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün tutuklanmasına giden ihale operasyonunda Gül'ün evinde Beykoz Belediyesi'nin gölge başkanı olarak nitelendirilen Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç'e ait olan yaklaşık 860 bin TL para çıktı. Bu para ile Fidan Gül'e ait olan 3 telefon ve 393 bin TL paraya el konuldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltı kararı verilmişti.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı için Fidan Gül'ün evine gittiklerinde polislere kapıyı Beykoz Belediyesi'nin gölge başkanı olarak nitelendirilen ve belediyede çalışan bir özel güvenlik personeli kadınla görüntüleri ortaya çıkan Bilgehan Murat Miniç açtı. Fidan Gül, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan polisin Fidan Gül'ün evinde yaptığı aramada, 3 adet telefonla 1 tablet bulundu. Gül'ün yatak odasındaki çekmecede, 20 bin TL ile 9 bin 800 dolar güncel kurla yaklaşık 373 bin 500 TL olmak üzere toplam 393 bin 500 TL para ele geçirildi. Tutanak altına alınan para ile telefon ve tablete polis el koydu.Fidan Gül'ü gözaltına almaya giden polislere kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç'in de evin yatak odasında parası olduğu ortaya çıktı. Fidan Gül'ün yatak odasında arama yapan polisler, çekmece içinde 59 bin TL para ile 20 bin 678 dolar ile 250 euro olmak üzere yaklaşık 860 bin TL para buldu. Miniç, paraların kendisine ait olduğunu söylerken bu paralara da tutulan tutanak sonrasında polis el koydu.Öte yandan tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlandı. Çarşamba günü tutuklanan Başkan Yardımcısı Fidan Gül, ifadesinde 'ihaleye fesat karıştırma' iddialarına ilişkin olarak suçu Alaattin Köseler'e atmıştı. Alaattin Köseler adına avukatı Çiğdem Kezer tarafından dün yapılan açıklamada, 'Fidan Gül'ün mesnetsiz iddiaları, suçtan kurtulmaya yönelik bir algı yaratma çabasından ibarettir. Hukuki sürecin doğası gereği, somut delillerle desteklenmeyen, tamamen şahsi ve soyut iddialara dayanan bu beyanların ceza yargılamasında hükme esas alınamayacağı açıktır. Görev süresi boyunca şeffaf, denetlenebilir ve kamu yararını esas alan bir yönetim anlayışı sergileyen müvekkilim bu duruşuyla kamuoyunun takdirini kazanmıştır. Algı yaratma gayesiyle sürdürülen çabalar, yargının bağımsızlığına ve masumiyet karinesine zarar verir niteliktedir.'denildi.