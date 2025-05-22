Fahrettin Altun: Gazze'de zulüm soykırıma dönüştü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Asya Yayıncılar Birliği Haber Grubu Toplantısı ve Küresel Haber Forumu'na katıldı.Burada gündeme dair konular hakkında açıklamarda bulunan Altun, Gazze halkının yaşadığı zulme dikkat çekti.Altun'un konuşmasında öne çıkan satır başları şunlar:Savaşın ortasında masum çocukların can verdiği bir ortamda gazeteciler gördüğü, bildiği hakikati duyurmak zorundadır.Filistin halkının maruz kaldığı zulüm bir soykırıma dönüşmüştür. Bugünlerde saldırılarını tekrar artıran İsrail, insanlığı hunharca katletmeye devam ediyor.Küresel medya ekosisteminin önündeki bugün en temel mesele, hakikati odağına alan bir haber anlayışını egemen kılma meselesidir. Bunu temin etmek için de ortak çalışmaya, iş birliklerine ve dünya halklarının farklı toplum kesimlerinin medyada adil bir şekilde temsil edilmesine ihtiyacımız var.Bugün tüm dünyada 4 milyar insana erişen Asya Pasifik Yayın Birliği, küresel düzlemde söz konusu ihtiyacı karşılayacak başlıca kurumsal yapılardan biridir.Karşımızda kendisini yeniden üretmeye çalışan, yapay zeka başta olmak üzere yeni iletişim teknolojileriyle birlikte daha da güçlenmeye gayret eden adaletsiz bir medya düzeni var. Söz konusu adaletsiz medya düzenini derinleştiren başlıca unsurlardan biri de Batılı sosyal medya şirketlerinin yeni tahakküm araçlarından birine dönüşen algoritma diktatörlüğü.Algoritma diktatörlüğü, adaletsiz medya düzenini derinleştiriyor. Sosyal medya, güdümlü içerikler üretiyor. Sesi kısalanlara ses olmak gerekiyor.Sosyal medya platformlarının kullandığı bu algoritmalar, farklı toplum kesimlerine göre kalibre edilmiş güdümlü içerikler üretmekte, böylelikle mevcut tahakküm mekanizmaları, zulüm politikaları kalıcı hale sokulmak istenmektedir.Böylesi bir dönemde hangi millete, hangi inanca ya hangi medya kuruluşuna mensup olursa olsun bir gazetecinin pusulası her koşulda hakikat olmalıdır.