Abdulkadir Uraloğlu’ndan Çin’de teknoloji diplomasisi

Çin’de Huawei ve ZTE yöneticileriyle bir araya gelerek dijital altyapı, 5G teknolojisi ve yerli üretim alanlarında iş birliği fırsatlarını görüşen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "“Türkiye’yi ileri teknolojinin üretildiği ve ihraç edildiği bir merkez olarak konumlandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Türkiye, dijital dönüşüm ve ileri teknoloji yatırımlarında küresel adımlarını hızlandırıyor.Bu kapsamda atılan adımlara öncülük eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, çalışma ve diplomasi süreçlerini sürmeye devam ediyor.Son olarak Çin'de resmi temaslarda bulunan Bakan Uraloğlu, Huawei ve ZTE yöneticileriyle bir araya geldi.Görüşmelerde Türkiye'nin 5G yol haritası, dijital altyapı çalışmaları, akıllı ulaşım sistemleri ve yerli üretim stratejileri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.Bakan Uraloğlu, “Hem Huawei hem ZTE ile dijital altyapı, teknoloji ve 5G konularında iş birliği potansiyelimizi değerlendirdik.” ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu, Huawei Başkan Yardımcısı Bill Tang, Türkiye Genel Müdürü Kaya Shi ve beraberindeki heyet ile gerçekleştirdiği görüşmede, 5G teknolojileri ile akıllı ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu ele aldı.Ziyaret kapsamında yapay zekâ destekli otonom sürüş teknolojilerini inceleyen, Bakan Uraloğlu “5G'yi devreye aldığımızda başta otonom sürüş olmak üzere ileri teknolojilerin günlük yaşamımıza entegrasyonunu hızlandıracağız.” açıklamasında bulundu.Bakan Uraloğlu, Çin ziyareti kapsamında ZTE yetkilileriyle de bir araya geldi. ZTE Yönetim Kurulu Başkanı Fang Rong ile gerçekleştirilen görüşme kapsamında Türkiye'nin 5G altyapı çalışmaları, yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve teknoloji iş birliklerinin artırılması konuları ele alındı.Uraloğlu, “Türkiye'yi ileri teknolojinin üretildiği ve ihraç edildiği bir merkez olarak konumlandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.