İstanbul'da toplu taşımada kaos kapıda! Özel halk otobüsleri yarın kontak kapatacak

Hemen her gün yanma, kaza ve arızalanma haberleriyle gündemden düşmeyen İETT'ye bağlı yapan toplu ulaşım sisteminin bel kemiği olan otobüslerin sahipleri 24 Nisan için aldıkları kontak kapatma kararından 23 Nisan'da İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem sonrasında vazgeçmişti.Yapılan görüşmelerde ödemelerinin gerçekleşeceği sözünü alan otobüs esnafı yapılması gereken ödemelerin gerçekleşmemesi nedeniyle Perşembe günü itibarıyla 3 bin 41 araçlık Özel Halk Otobüslerinin sefere çıkmayacağı açıklandı.İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yaptığı açıklamada 4 aydır herhangi bir ödeme alamadıklarını belirterek, "İBB'den toplamda 5 milyar TL'den fazla alacağımız var. En son bize ayın 15'inde 500 milyon lira ödeme yapılacağı taahhüt edildi. Ancak Mayıs'ın 15'ine geldiğimizde bu ödeme yapılmadı. Görüşmelerimizde bu miktarın ödenemeyeceği bildirildi" dedi.Nisan ayında yapılan ödemenin yetersiz olduğunu vurgulayan Ovacık, "Bıçağın kemiğe dayandığını hem esnafımız hem biz söylüyoruz. Bu şartlarda bu işi yürütemeyeceğimizin kararını aldık. Perşembe günü itibarıyla araçlarımız yakıt alamadığı ve personel maaşlarını ödeyemediğimiz için seferlere çıkamayacağız" ifadelerini kullandı.Kararın İstanbul halkını mağdur etmemesi için şimdiden duyurulduğunu söyleyen Ovacık, sürecin yeniden değerlendirilmesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılacak ödemelere bağlı olduğunu kaydetti. Ovacık, "Belediyenin bize göstereceği tavır, bundan sonraki yolumuzu belirleyecek. Bu süreci doğru yönetmek istiyoruz" dedi.