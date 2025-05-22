Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Batı’ya Gazze tepkisi! 'Bebeklerin açlıktan öldüğü bir dünyada susulur mu!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.Terörsüz Türkiye, yeni anayasa ve Karadeniz'de gerçekleşen doğal gaz keşfinin yanı sıra gündemde 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden soykırım da vardı. Başkan Erdoğan, 20 aydır İsrail'in Gazze'deki soykırımı karşısında üç maymunu oynayan Batı'yı eleştirerek 'Tarih, Gazze sınavından geçemeyenleri yargılayacaktır' ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan, Gazze'deki insani krize değinerek şu ifadeleri kullandı:Bu açmazlar, dünyanın açmazları. Gazze meselesi sadece bir insani kriz değil, aynı zamanda uluslararası sistemin samimiyet sınavı oldu. Batılı kuruluşlar maalesef Gazze sınavından geçebilmiş değildir. İnsan hakları, uluslararası hukuk ile ilgili kurdukları bütün cümleleri İsrail zulmü karşısındaki suskunlukları ile boşa çıkartmışlardır. Düşünün bebeklerin kurşunlarla, bombalarla ve şimdi de açlıktan öldüğü bir dünyada susulur mu? Gazze'deki zulme sessiz kalmak, oradan yükselen çığlıklara kulak tıkamaktan büyük körlük ve sağırlık olabilir mi?Tarih, Gazze sınavından geçemeyenleri yargılayacaktır. Türkiye olarak, insanlığın, insan onurunun yanında yer aldık, almaya devam edeceğiz. İmkanlarımızı geliştirerek, elimizden gelen her şeyi yaparak bölgeye gıda yardımını sürdüreceğiz. Gazze'ye insani yardımların girişini engelleyen İsrail, küresel düzeyde gittikçe yalnızlaşıyor. Geç de olsa Avrupa ülkelerinde İsrail'e karşı bir aydınlanma, hareketlilik yaşanıyor. Bizim tek derdimiz Gazze'deki, Filistin'deki bu gelişmeleri süratle olumlu bir şekle dönüştürmektir.