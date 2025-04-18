Mahkeme kararını verdi! Ekrem İmamoğlu cezaevinde kalmaya devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonları kapsamında süreç işlerken, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında ise adli süreç devam ediyor.Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu, İBB'ye açılan mali suçlar soruşturmasında "yolsuzluktan" tutuklandı.Şu anda Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan İmamoğlu ile ilgili geçtiğimiz haftalarda yaşanan gelişmede, avukatları, İmamoğlu'nun tutukluğuna itiraz etmiş ve İmamoğlu’nun avukatları Fikret İlkiz, Mehmet Pehlivan, Tora Pekin ve Hasan Fehmi Demir, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’ne bir itiraz dilekçesi sunmuştu.İtiraza ilişkin 14 Nisan'da son dakika gelişmesi yaşanmış ve mahkeme itirazla ilgili kararını vermişti.Mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itirazı reddederken, kararla birlikte Murat Ongun’un tutukluluğa itirazı da reddedildi.Ekrem İmamoğlu'na ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı...İmamoğlu'nun tutukluluğa yönelik aylık inceleme yapıldı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.