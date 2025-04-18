5 ilde FETÖ operasyonu! 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgütün 'askeri Mahrem Yapılanma' içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü/kontörlü' sabit hatlardan arandıkları tespit edilen ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan askeri okullardan ilişiği kesilen 10 şüpheliyi yakalamak için operasyon gerçekleştirildi.18 Nisan günü İzmir merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Antalya'daki gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 10 şüpheli de gözaltına alındı.