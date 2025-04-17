Denizli’de şok olay: Çöp konteynerinde yeni doğan bebek cesedi bulundu!

17 Nisan 2025 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi Ankara Karayolu Dokuzkavaklar Köprülü Kavşağı yakınlarında korkunç bir olay yaşandı.Yoldan geçen bir hurdacı, çöp konteynerini karıştırırken siyah bir beze sarılı yeni doğmuş bir bebek cesedi buldu. Hurdacının durumu bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, konteynerde bulunan bebeğin hayatını kaybettiğini ve yeni doğduğunu tespit etti. Şok eden detay ise bebeğin göbek bağının henüz kesilmemiş olmasıydı. Erkek bebeğin cesedi, detaylı inceleme için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.Denizli Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, çöp konteyneri ve çevresinde kapsamlı bir çalışma yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, bebeği çöp konteynerine bırakan kişi ya da kişileri tespit etmek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtları tek tek inceleniyor. Polis, olayın faillerini bulmak için tüm ihtimalleri değerlendiriyor.Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle önemli ipuçlarına ulaşılabileceğini belirtti. Bebeğin kim tarafından ve neden terk edildiği, otopsi raporunun tamamlanmasıyla daha net bir şekilde ortaya çıkacak.