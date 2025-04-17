Denizli’de şok olay: Çöp konteynerinde yeni doğan bebek cesedi bulundu!
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, karayolu kenarındaki çöp konteynerinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Olay, polis ekiplerini harekete geçirirken, bebeği konteynere kimin ya da kimlerin attığını belirlemek için güvenlik kamera kayıtları titizlikle inceleniyor. İşte detaylar…
17 Nisan 2025 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi Ankara Karayolu Dokuzkavaklar Köprülü Kavşağı yakınlarında korkunç bir olay yaşandı.
Yoldan geçen bir hurdacı, çöp konteynerini karıştırırken siyah bir beze sarılı yeni doğmuş bir bebek cesedi buldu. Hurdacının durumu bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, konteynerde bulunan bebeğin hayatını kaybettiğini ve yeni doğduğunu tespit etti. Şok eden detay ise bebeğin göbek bağının henüz kesilmemiş olmasıydı. Erkek bebeğin cesedi, detaylı inceleme için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
POLİS SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR
Denizli Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, çöp konteyneri ve çevresinde kapsamlı bir çalışma yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, bebeği çöp konteynerine bırakan kişi ya da kişileri tespit etmek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtları tek tek inceleniyor. Polis, olayın faillerini bulmak için tüm ihtimalleri değerlendiriyor.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle önemli ipuçlarına ulaşılabileceğini belirtti. Bebeğin kim tarafından ve neden terk edildiği, otopsi raporunun tamamlanmasıyla daha net bir şekilde ortaya çıkacak.
Yoldan geçen bir hurdacı, çöp konteynerini karıştırırken siyah bir beze sarılı yeni doğmuş bir bebek cesedi buldu. Hurdacının durumu bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, konteynerde bulunan bebeğin hayatını kaybettiğini ve yeni doğduğunu tespit etti. Şok eden detay ise bebeğin göbek bağının henüz kesilmemiş olmasıydı. Erkek bebeğin cesedi, detaylı inceleme için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
POLİS SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR
Denizli Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, çöp konteyneri ve çevresinde kapsamlı bir çalışma yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, bebeği çöp konteynerine bırakan kişi ya da kişileri tespit etmek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtları tek tek inceleniyor. Polis, olayın faillerini bulmak için tüm ihtimalleri değerlendiriyor.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle önemli ipuçlarına ulaşılabileceğini belirtti. Bebeğin kim tarafından ve neden terk edildiği, otopsi raporunun tamamlanmasıyla daha net bir şekilde ortaya çıkacak.