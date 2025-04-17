Cumhurbaşkanı Erdoğan: Örgütün Türkiye'deki varlığını etkisiz hale getirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programlarını Ankara'da sürdürüyor...Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile 'Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni'ne katıldı.ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİBurada komandolara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında önemli mesajlar verdi.Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak amacıyla ittifak ve iktidar olarak kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:'ALMAYA HAK KAZANDIĞINIZ MEZUNİYET BELGELERİ, HER ZAMAN VE HER YERDE KORKUSUZCA VERECEĞİNİZ MÜCADELENİN NAMUS BERATLARIDIR'Malazgirt'teki akınlardan İstanbul'un Fethi'ne kadar şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyoruz. Rabbim bu cennet vatanın her bir köşesine hakkıyla sahip çıkmayı, Türkiye'yi her alanda muzaffer kılmayı, birlik iklimini ülke çapında yeşertmeyi hepimize nasip eylesin diyorum.Mevla'dan her bir Mehmetçiğimize vazifelerinde üstün muhakafiyetler niyaz ediyorum. Sizi binbir emekle büyüten ailelerinize de selamlarımı iletiyor, Allah onlardan razı olsun diyorum. Almaya hak kazandığınız mezuniyet belgeleri havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde korkusuzca vereceğiniz mücadelesinin namus beratlarıdır.'TÜRKİYE CUMHURİYETİ BARIŞIN, İSTİKRARIN TARAFINDADIR'En yalçın tepelerde, en zorlu hava koşullarında, hayatının pahasına vatanımıza hizmet edeceksiniz. Rengini şehitlerimizin mübarek kanından alan bayrak inmesin diye anadan, yardan, candan geçeceksiniz. Vazifenizi icra ederken, şu hususu asla unutmamanızı istiyorum; Bu toprakları bin yıldır gerektiğinde kanlarıyla sulayan, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla yeşerten bu millet sıradan bir topluluk değildir.Geçmişi böylesine şanlı, böylesine şerefli bir milleti tüm unsurlarıyla geleceğe taşımak hepimizin esas gayesidir. Türkiye Cumhuriyeti barışın, istikrarın tarafındadır. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan bölgesinde huzurun egemen olmasını samimiyetle istemektedir. Yıllardır çatışmalarla boğuşan bölgemizde yeni bir krizin çıkmasını asla istemiyoruz. Ülkemizin etrafında barış ve güvenliğin hakim olduğu yeni bir iklim olsun istiyoruz.'TERÖRLE MÜCADELEDE VERİLEN EMEKLERİN KARŞILIĞINI ALMAYA BAŞLADIK'Ekonomiden, dış politikaya birçok alanda olduğu gibi terörle mücadelede de verilen emeklerin karşılığını almaya başladık. Örgütün Türkiye'deki eylem kapasitesi ve varlığını etkisiz hale getirdik. Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla terörü kaynağında kurutma noktasına geldik.Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak amacıyla ittifak ve iktidar olarak kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz. Netice alana kadar aynı iradeyi muhafaza edeceğiz. Kahraman ordumuzun kahraman mensupları sizler yalnızca ülkemizin caydırıcı gücü değil, bölgemizin barış ve rahatının da teminatısınız.