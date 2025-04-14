Elektronik sigara buharıyla gelen tehlike

SABAH'ın haberine göre Göğüs Cerrahisi Uzmanı Uzman Dr. İsmail Sarbay, 'patlamış mısır akciğeri' olarak bilinen bronşiolitis obliterans hastalığının, küçük hava yollarında daralmaya ve geri dönüşü olmayan akciğer hasarına yol açtığını belirtti. Hastalığın ilk kez mikrodalga patlamış mısır fabrikasında çalışan işçilerde görülmesiyle tanındığını söyleyen Dr. Sarbay, bu durumun nedeninin 'diasetil' adlı kimyasal madde olduğunu ifade etti. Sarbay, 'Diasetil maddesi günümüzde bazı elektronik sigara aromalarında da bulunabiliyor. Bu da elektronik sigara kullananlar için ciddi bir risk oluşturuyor' dedi. Hastalığının başlangıçta hafif soğuk algınlığı gibi belirti verebildiğini vurgulayan Dr. Sarbay, 'Kuru öksürük, nefes darlığı, halsizlik gibi şikayetlerle başlayabilir. Ancak zamanla bu belirtiler kalıcı hale gelir, hasta günlük aktivitelerini bile yapmakta zorlanır. Ne yazık ki bu tablo çoğu zaman geç tanınır ve geri dönüşü olmayan akciğer hastalığına yol açabilir' uyarısında bulundu.Göğüs Cerrahisi Uzmanı Uzman Dr. İsmail Sarbay, elektronik sigaralarda bulunan bazı aroma ve katkı maddelerinin, özellikle yüksek sıcaklıkta solunduğunda akciğerde toksik etki yaratabileceği uyarısında bulundu. Diasetil gibi kimyasalların bronşların en uç noktalarındaki hava yollarını tahriş ederek 'patlamış mısır akciğeri' olarak bilinen bronşiolitis obliterans benzeri hasarlara yol açabileceğini belirten Dr. Sarbay, 'Bu ürünlerin içerikleri sık sık değişiyor ve çoğu zaman hiçbir denetimden geçmiyor. Elektronik sigara sanıldığı kadar masum değil' dedi. Özellikle genç yaşta başlayan kullanımın ilerleyen yıllarda kalıcı solunum problemlerine zemin hazırladığını söyleyen Dr. Sarbay, 'Akciğer gelişimi henüz tamamlanmamış bireylerde bu kimyasalların yol açtığı hasar çok daha ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Bu da toplumsal farkındalığın artırılmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor' ifadelerini kullandı.Göğüs Cerrahisi Uzmanı Uzman Dr. İsmail Sarbay, elektronik sigaraların çoğu kişi tarafından yalnızca daha az zararlı bir alternatif olarak görüldüğünü, ancak bu algının son derece yanıltıcı olduğunu söyledi. 'Birçok kişi elektronik sigaranın içinde nikotin bulunmadığını düşünüyor ve sigarayı bırakma aracı olarak kullanıyor. Oysa bu ürünlerin büyük çoğunluğu bağımlılık yapıcı nikotin içeriyor ve akciğere zarar verebilecek onlarca kimyasal madde barındırıyor' dedi. Dr. Sarbay, bu maddelerin fark edilmeden kalıcı solunum sorunlarına neden olabileceğine dikkat çekti. Elektronik sigaraların özellikle gençler üzerinde çok daha güçlü etkiler oluşturabileceğini vurgulayan Dr. Sarbay, 'Genç yaşta başlayan kullanım, gelişim çağındaki beyin ve akciğerlerde klasik sigaraya kıyasla daha ciddi hasarlara yol açabiliyor. Bu nedenle ailelerin, öğretmenlerin ve sağlık profesyonellerinin uyarılarını dikkate almak büyük önem taşıyor. Kısa vadeli keyif için uzun vadeli sağlığınızı riske atmayın' ifadelerini kullandı.