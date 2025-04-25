Türkiye İsrail’e karşı devrede! Gözler 30 Nisan'da

İsrail işgal ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü vahşeti durdurmak için en çok çaba sarf eden ülkelerin başında gelen Türkiye, siyonist zulme karşı bir adım daha atıyor. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Türkiye'nin, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki Birleşmiş Milletler (BM), diğer uluslararası kuruluşlar ve üçüncü devletlere karşı yükümlülüklerinin tespitine yönelik danışma görüşü kapsamında Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) 30 Nisan'da sözlü sunum yapacağını bildirdi.Yüksel, Güney Afrika'nın, İsrail aleyhine UAD'de açtığı 'soykırım davasını' takip eden TBMM Hukuk Heyetindeki Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.BM Genel Kurulu'nun, 19 Aralık 2024'te kabul ettiği karar doğrultusunda İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında BM ve diğer uluslararası kuruluşlara karşı yükümlülükleri konusunda UAD'den danışma görüşü talep ettiğini hatırlatan Yüksel, Türkiye'nin bu süreçte aktif rol üstlendiğini vurguladı.İsrail'in, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik kısıtlamalarının ardından, Norveç'in girişimi ve Türkiye'nin de desteğiyle BM Genel Kurulu'nun, UAD'den danışma görüşü talep etme sürecinin başladığını aktaran Yüksel, bu süreçte aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 45 devlet ve uluslararası kuruluşun UAD'ye yazılı beyanda bulunduğunu anlattı.İsrail'in, Gazze'deki soykırım eylemlerinin, savaş suçlarının ve insanlığa karşı suçların küresel bir insanlık sorunu haline geldiğine işaret eden Yüksel, uluslararası sistemin yaşananlara karşı sessiz kaldığını söyledi.Yüksel, UAD'nin bu konuda vereceği yeni danışma görüşünün diğer danışma görüşlerinden farklı olarak bağlayıcı olacağını bildirdi.