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İstanbul'da depremi fırsat bildiler! Panik anında 'pes' dedirten olay!

İstanbul’da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar can güvenliği için sokaklara akın ederken, Sultangazi Eski Habipler Mahallesi’nde dikkat çeken bir olay yaşandı. Panikle boşaltılan bir apartmana hırsızlık yapmak amacıyla giren iki kadın, eşyalarını almak için evine dönen bir bina sakini tarafından fark edilince hızla olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar, depremin ardından yaşanan kaosun başka bir yüzünü gözler önüne serdi.

İstanbul'da depremi fırsat bildiler! Panik anında 'pes' dedirten olay!
Ekleme: 24.04.2025 - 12:58 Güncelleme: 24.04.2025 - 13:15 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbul'da depremi fırsat bildiler! Panik anında 'pes' dedirten olay!
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Sultangazi'de 2 kadın, vatandaşların panikle terk ettiği binaya hırsızlık amacıyla girdi. Eşyalarını almak için evine dönen bir bina sakini tarafından fark edilen şüpheliler, binadan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Eski Habipler Mahallesi'nde meydana geldi.

İstanbul'da depremi fırsat bildiler! Panik anında 'pes' dedirten olay!

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından binaları terk eden vatandaşlar, can güvenliği nedeniyle sokaklara döküldü.

İstanbul'da depremi fırsat bildiler! Panik anında 'pes' dedirten olay!

'AYNUR ABLAYA GELDİK'

Bu sırada iki kadın, boş kalan bir binaya girerek zemin kattaki daireleri kontrol etmeye başladı.

Eşyalarını almak için evine dönen bina sakini, iki şüpheliyi fark etti. Kadınlara ne yaptıklarını sorduğunda, şüpheliler 'Biz Aynur ablaya geldik' şeklinde yanıt verdi

Ancak bina sakini, apartmanda bu isme sahip birinin yaşamadığını belirterek dışarıda olan daire sahibine haber vereceğini söyledi. Bunun üzerine iki kadın hızla binayı terk etti.

İstanbul'da depremi fırsat bildiler! Panik anında 'pes' dedirten olay!

O anlar ise, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.