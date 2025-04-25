İstanbul'da kentsel dönüşüme CHP takozu! Süreci baltalamak için 5 ilçede 43 dava açtılar

Deprem İstanbul'da önceki gün kendisini bir kez daha hatırlattı. Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem fırtınasında herhangi bir yıkım ve can kaybı yaşanmazken şiddetli sarsıntılar kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne serdi. AK Parti hükümetleri depreme karşı vatandaşı daha güvenli konutlarda yaşatmak için kentsel dönüşüm projeleri yapmaya çalışırken eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP, İstanbul'da kentsel dönüşümü akamete uğratmak için 5 ilçede dava açtı. Beykoz Tokatköy'de ise halkı kışkırtmak için marjinal sol örgütlerle hareket ederek sokak olayları çıkardı.*Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyelerinin ilçedeki kentsel dönüşümün durması için İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne 3 dava, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne 2 dava, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'ne 1 dava ve İstanbul 7. İdare Mahkemesi'ne 3 dava açtığı öğrenildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası'nın Gaziosmanpaşa ilçesinde kentsel dönüşümün durması için 7 dava açtığı bildirildi.*Esenler'de devam eden 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davacı sıfatıyla 1 dava, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 ayrı dava, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar'ın 3 dava açtığı öğrenildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası'nın da; Esenler ilçesindeki riskli binaların TOKİ kanalıyla dönüştürülmesi için yapılan 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinin durdurulması için 2 dava açtığı bildirildi.*Tuzla'da da dönüşüme engel olmak için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ve CHP'li meclis üyeleri riskli alan ilan edilen ve vatandaşların depreme daha dayanıklı ve güvenli konutlarda yaşamasını sağlamak amacıyla hazırlanan kentsel dönüşüm projelerin durdurulması ve iptali için 8 dava açtığı ortaya çıktı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Tuzla'daki kentsel dönüşüm planlarının durdurulması ve iptali amacıyla 4 dava açarken İBB ve Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer'in İBB ve Tuzla CHP Meclis üyesi Ülkü Sakalar ile birlikte Tuzla'daki kentsel dönüşüm planlarının durdurulması ve iptali amacıyla 4 dava açtığı görüldü. TMMOB Şehir Plancıları Odası da Tuzla'daki kentsel dönüşümün planların ve yürütmenin durdurulması için 2 ayrı dava açtığı öğrenildi.*CHP kafası Beyoğlu'nda ise kentsel dönüşümü 10 yıl boyunca geciktirerek bölgede yaşayanların hayatlarıyla adeta oyun oynadığı ortaya çıktı. CHP'nin Beyoğlu Belediyesi tarafından depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi amacıyla hazırlanan Tarlabaşı, Örnektepe ve Okmeydanı kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması 7 dava açtığı öğrenildi. CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP İBB Meclis üyeleri ve CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı'nın, Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüme karşı 7 dava açtığı bildirildi. Mansur Kılınç'ın 2 dava açtığı öğrenilirken açılan davalar nedeniyle Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüm 10 yıl geciktirildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası'nın da, Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüme karşı 2 dava açtığı öğrenildi.*Yıkım ekibi Üsküdar'da da boş durmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın örnek gösterdiği Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına da karşı çıktığı ortaya çıktı. CHP'li Meclis üyelerinin, Üsküdar'daki kentsel dönüşümün durması Üsküdar Belediyesi'ne 10 ayrı dava açtığı öğrenildi. Üsküdar Belediyesi'nde 2014-2019 yıllarında CHP'den Meclis üyeliği yapan Ercan Erdem ve Erdal Tüfekçi ile CHP Sancaktepe eski İlçe Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam'ın dava açan isimler olarak dikkat çekti.*Vatandaşın depreme karşı güvenli binalarda yaşamasının önüne takoz koyma siyaseti izleyen CHP, Beykoz Tokatköy'de 2019 öncesi başlatılan kentsel dönüşümü de baltalamak istedi. Tokatköy Mahallesi'nde depremde yıkılma olasılığı çok yüksek olan binalarda oturan 3 bin Beykozlu, devletin desteğiyle afet referanslı kentsel dönüşüm çalışmalar sonucunda dairelerine ve tapularına da kavuşacaktı. Ancak CHP ve bazı marjinal sol parti ve örgütler Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi'ni akamete uğratmak için halkı kışkırttı. Tokatköy'de halkın arasına sızan provokatörler yola barikat kurarak çöpleri ve lastikleri ateşe verdi. Eylemciler, kalabalığı sağduyulu hareket etmeye davet eden polislere taş ve sopalarla saldırması sonucu 7 polisin yaralanmasına neden oldu. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan Hacer Foggo da Tokatköy'de yıkım çalışmalarına karşı çıkmış ve provokatif paylaşımlarda bulunmuştu. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medyada kentsel dönüşüm karşıtlığını 'Bir zulüm hikayesi' olarak aktarmıştı. CHP eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Tokatköy'de kentsel dönüşüme karşı çıkanlara destek mesajı yayınlamış, kentsel dönüşümü bir 'katliam' olarak adlandırmıştı. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da Beykoz'da kentsel dönüşüme karşı çıkanlar arasında yer almıştı.İmamoğlu, göreve gelir gelmez kentsel dönüşüm bütçesini yüzde 65 oranında azaltmıştı. İBB'nin deprem bütçesi 5 yılda bütçenin yüzde 5'ini aşan rakamlardan, yüzde 1 seviyelerine düşürülmüştü. İBB'nin AK Parti dönemindeki 2018 yılında bütçenin yüzde 5,5'i kentsel dönüşüme ayrılırken, 2021'de yüzde 0,89'u, 2022'de yüzde 1,13'ü, 2023'te yüzde 1.59'u, 2024'te yaklaşık yüzde 1'i kentsel dönüşüme ayrılmıştı.İBB'nin 415 milyar liralık 2025 yılı bütçesinin oy çokluğu ile kabul edildiği Kasım ayı meclis toplantısında sunum yapan eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun paylaştığı rakamlara göre İBB, 2025 yılında konser ve festivak harcamalarını da içinde barındıran kültürel etkinliklere 5 milyar 141 milyon TL ayırdı. İBB'nin reklamlarını yönlendiren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler'e ise 7 milyar 45 milyon TL aktarıldı.Reklam ve konser organizasyonları için sadece 2 birimde 12 milyar 186 milyon TL bütçe ayıran eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem ve kentsel dönüşüm için ise 3 milyar 700 milyon TL ayırdı.İBB'nin AK Parti döneminde bütçenin yüzde 5,5'i deprem çalışmalarına harcanıyordu. İmamoğlu, 2025 bütçesinin yüzde 0,89'luk dilimini kentsel dönüşüme ayırdı.İmamoğlu, 26 Eylül 2019'daki Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında Ekim 2019'da İBB meclisinde deprem çalışmaları hakkında sunum yaptı. İmamoğlu İstanbul'da 100 bin konut üreteceğini açıkladı. Ancak aradan geçen 6 yılda sadece 11 bin konut üretebildi.2019 yerel seçimleri öncesinde kentsel dönüşümü 5 yılda tamamlayabileceğini belirten İmamoğlu seçildikten sonra verdiği sözleri unuttu. Katıldığı yayınlarda '1 yılda ne yapacağım? 1 yılda ne yapabilirim ki, ya da 3 yılda ne yapabilirim? 5 yılda ne yapabilirim?' dedi. İmamoğlu, Kahramanmaraş merkez üslü asrın en büyük deprem afeti sonrasında gözlerin İstanbul'a çevrildiği sırada bir televizyon kanalında gazeteci Uğur Dündar'ın konuğu olarak yapılan hazırlıklara ilişkin bilgi verdi. İmamoğlu, Dündar'ın 'İstanbul depreme hazır mı?' sorusuna cevap verdi. İBB Başkanı, 'Hızla hareket edersek İstanbul'un sorununu çözmek için bize 100 yıl lazım.' dedi.Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un dirençli İstanbul vaadi kapsamında sunduğu 5 yılda 650 bin konutu dönüştürme vaadine karşı eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 yerel seçimi döneminde karşı çıkmıştı. İmamoğlu, dönüşüm vaadine yönelik '650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak, olmaması gereken...' ifadelerini kullanmıştı.İmamoğlu İBB Başkanı olduğu dönemde deprem konusunun üstünü örtmek ve eleştirilerin önüne geçebilmek için 4 farklı tarihte 'Deprem Seferberlik Planı'nı açıklıyoruz' paylaşımında bulundu. Ekrem İmamoğlu;*14.10.2019: İBB Meclisimizde paylaştım; daha fazla beklemeye tahammülümüz yok. İBB Deprem Seferberlik Planı'nı hayata geçiriyoruz. Bizler, tüm İstanbulluların da desteğiyle hayata geçecek projeler üretmek, İstanbul'u güçlendirmek için kolları sıvıyoruz ve bir seferberlik başlatıyoruz*29.01.2020: Deprem Seferberlik Planımızı hayata geçiriyoruz. İstanbul'daki acil durum toplanma ve geçici barınma alanlarını tespit ettik, deprem parklarını da hazırlıyoruz. Haritamızdan toplanma ve barınma alanlarının bilgisine ulaşabilirsiniz27.02.2023: İstanbul Deprem Seferberlik Planımızı Çarşamba günü saat 13.00'te açıklıyoruz. Gerçek beka sorunumuza dair çözüm, önlem önerilerimizi ve iş birliği çağrılarımızı sunacağız. Hep birlikte İstanbul'u depreme dayanıklı kent yapma yolunda buluşalım.01.03.2023: . Deprem dirençli kent uygulamasını başarıp Türkiye'ye örnek olmak zorundayız. Hedefimiz budur. Gün ve saati bilmiyoruz ama bu deprem bu kentte yaşanacaktır. Eğer bu kadim topraklarda neslimizi yaşatmak istiyorsak deprem dirençli alanları hızlıca oluşturmak zorundayız. Bunun için teknik bilgi ve insan kaynağımız, finansal gücümüz var, her şeye rağmen bu toprakların kaynakları vardır. Devletimiz, hükümetimiz ve tüm halkımız ile çalışıp başarmak istiyoruz.