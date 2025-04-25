Donald Trump: Kırım Rusya'da kalacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısında, Ukrayna-Rusya savaşına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.Trump, savaşın başlangıcına ilişkin Ukrayna'yı suçlayarak, NATO üyeliği tartışmalarının çatışmayı tetiklediğini öne sürdü.Kırım'ın Rusya'nın kontrolünde kalacağına işaret eden Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin Kırım'ın Rusya'da kalacağını anladığını iddia ederek, ABD'nin sunduğu barış planına da değindi.'Kırım Rusya'da kalacak' sözlerini yineleyen Trump, Rusya'nın savaşı bitirme ve Ukrayna'nın tamamını ele geçirmekten vazgeçme kararına işaret ederek, “Bu oldukça büyük bir taviz” diyerek Moskova'nın barış için adım attığını öne sürdü.ABD'nin önerdiği barış planına da değinen Trump, Kırım ve işgal edilen Ukrayna topraklarının Rusya'da kalmasının müzakere edildiğini belirtti.Trump'ın Reuters tarafından detayları aktarılan barış planı, Ukrayna-Rusya savaşını sonlandırmayı amaçlıyor. Plana göre, Ukrayna NATO üyeliği hedefinden vazgeçecek, ancak Avrupa Birliği'ne üyelik için çalışabilecek.ABD, Kırım'ı resmi olarak Rusya'nın toprağı olarak tanımayı ve işgal edilen Ukrayna topraklarının fiilen Rusya kontrolünde kalmasını öneriyor.Bu, Rusya'nın Ukrayna'nın yaklaşık %20'sini elinde tutması anlamına geliyor.Ayrıca, Ukrayna gemilerine Dinyeper Nehri'nde serbest geçiş hakkı tanınması ve 2014'ten bu yana Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılması planlanıyor.Ancak, Avrupa ve Ukrayna bu önerilere karşı çıkıyor. Trump, Rusya'nın savaşı sona erdirmek ve Ukrayna'nın tamamını ele geçirmekten vazgeçmek gibi adımları “büyük bir taviz” olarak nitelendirerek, barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini savundu.