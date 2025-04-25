İSTANBUL DEPREMİ SONRASI EN ÇOK HANGİ BÖLGELER HASAR ALDI? EN ÇOK HANGİ İLÇELER TEHLİKEDE? RİSKLİ BİNALAR NE ZAMAN BOŞALTILACAK? 

İstanbul, 23 Nisan 2025’te Marmara Denizi’nde gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin ardından İstanbul'da çok sayıda bina hasar gördü ve bazı ilçelerde büyük korku yaşandı. Şimdi gözler, hasar gören bölgeler ve riskli yapılar üzerinde. Hangi ilçeler en fazla hasar aldı, hangi bölgelerde artçı sarsıntılar hissedilmeye devam ediyor? Ayrıca, İstanbul'daki riskli binaların durumu nedir? Yetkililerden gelen açıklamalar, İstanbul’daki deprem gerçeğiyle ilgili endişeleri gidermeye yönelik önemli bilgiler veriyor.İstanbul'un en fazla etkilenen ilçeleri arasında Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Fatih ve Bakırköy öne çıkıyor. Bu bölgelerde binaların hasar almasının yanı sıra, bazı eski yapıların yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.Beşiktaş: Eski binaların çoğunlukta olduğu semt, özellikle apartman dairelerinin hasar gördüğü bildirildi. Yüksek binaların olduğu bölgelerde daha büyük tahribatlar yaşandı.Kadıköy: Kadıköy'ün tarihi yapılarında bazı çatlaklar oluştu. Ayrıca, sahil bölgelerindeki binalarda ciddi hasarlar tespit edildi.Üsküdar: Altınşehir Mahallesi ve çevresindeki binalarda hasar görüldü. Hatta bazı binaların güvenlik açısından boşaltılması gerektiği ifade ediliyor.Riskli binaların en fazla bulunduğu ilçeler, İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerinin de gündemdeki konuları oluşturuyor. En çok tehlike altındaki bölgeler arasında şunlar yer alıyor:Fatih: Eski yapılarıyla bilinen Fatih, depremde ciddi şekilde hasar gördü. Birçok bina hala risk altında ve acil dönüşüm çalışmaları başlatılacak.Bakırköy: Hem eski binaların yoğun olduğu hem de şehir merkezine yakın olan bu ilçede riskli yapılar artmakta.Zeytinburnu: Zeytinburnu, İstanbul'un gelişmiş sanayi bölgelerinden biri olması nedeniyle, burada bulunan yapılar büyük risk taşıyorİstanbul'da riskli binaların tespiti konusunda belediyeler ve AFAD hızla çalışmalarına devam ediyor. İstanbul Valisi, riskli binalarda yaşayan vatandaşların tahliye edilmesi için yerel yönetimler tarafından yeni bir takvim oluşturulacağını duyurdu. Özellikle Beyoğlu, Kadıköy ve Şişli ilçelerinde riskli binaların boşaltılması için önümüzdeki birkaç hafta içinde adımlar atılması bekleniyor.Deprem sonrası güçlendirilmesi gereken binalarda ise süreç başlatılacak. İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleri de hızlanacak ve eski yapılar güvenli hale getirilene kadar riskli binalar boşaltılacak.Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Şükrü Ersoy gibi uzmanlar, İstanbul’daki eski binaların riskinin yüksek olduğunu belirtiyor. Görür, "Bu deprem bir uyarıdır, daha büyük bir İstanbul depremi her an olabilir. Riskli binalarda güçlendirme çalışmaları yapılmalı, yoksa yeni bir büyük felakete yol açabilir." dedi.Riskli Binalarla İlgili Son Verilerİstanbul'da şu ana kadar Riskli Bina Tespit Raporu çıkarmış olan ilçeler:Fatih: 1.000'den fazla binada güçlendirme çalışmaları gerekmekte.Kadıköy: Yıkılma riski taşıyan 500 bina.Üsküdar: 200'den fazla eski yapı tespit edilmiştir.İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, şehirdeki birçok bölgeyi yeniden tehdit altında bırakırken, yerel yönetimler de riskli binaların güçlendirilmesi için harekete geçti. Depremin etkilerini azaltmak adına kentsel dönüşüm projeleri hızla başlatılacak, bu süreçte vatandaşların da bilinçli olması önem arz ediyor. Panik yapmadan, resmi kaynaklardan gelen bilgilere güvenilmesi gerektiği unutulmamalıdır.İstanbul'daki deprem gerçeği ve tehlikeli yapılar hakkında daha fazla bilgi için Beyaz Gazete’yi takip etmeye devam edin!