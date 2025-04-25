Raylarda yeşil dönüşüm! Yeni sürüş teknikleriyle yüzde 10 enerji tasarrufu sağlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu taşımacılığının sürdürülebilir ulaşım politikalarındaki kritik rolüne dikkati çekerek, Türkiye'nin karbon emisyonlarını azaltma hedeflerine ulaşmada demiryollarının vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurguladı. Bakan Uraloğlu, '2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımızla, etkin ve çevre dostu bir ulaşım sistemini ülkemize kazandırmak için çalışıyoruz. Bütünleşik olarak tasarladığımız ulaşım ekosistemimize tüm ulaşım modlarını entegre ederek yeşil ve sürdürülebilir ulaşımı ön planda tutuyoruz.' ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu, bir yandan yüksek hızlı tren ve hızlı tren ağını genişletirken diğer yandan mevcut hatların modernizasyonu ile demiryolu taşımacılığının payını artırmayı hedeflediklerini söyleyerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Demiryolu taşımacılığının enerji ihtiyacının yüzde 35'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için çalışmalar yürütüyoruz. Demiryolu sektörümüzde yürüttüğümüz projelerle trenlerdeki enerji tüketimini azaltarak hem ekonomik hem de ekolojik bir katkı sağlamayı hedefliyoruz'Tüm bu hedeflerin yanı sıra mevcut sistemi topyekûn gözden geçirerek enerji verimliliği açısından gerekli tedbirlerin alındığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık İzmir Bölge Müdürlüğünde hayata geçirilen pilot projenin de başarıya ulaştığını bildirdi.Proje hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, 'Enerji tasarrufu sağlayan ve bilimsel metotlarla belirlenen sürüş yöntemlerini bölgede faaliyet gösteren 54 trenle hayata geçirdik. Bu yöntemler, trenlerin en az enerji tüketimiyle çalışmasını sağlıyor. Sahada yapılan testlerde, uygulanan yöntemlerin yüzde 10 enerji tasarrufu sağladığı tespit edildi.' şeklinde konuştu.Makinistlere verilen eğitimlerin ardından 2024 yılında projeyi uygulamaya başladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, 'TCDD Taşımacılık İzmir Bölge Müdürlüğümüzde pilot uygulama sayesinde 270 bin litre yakıt tasarrufu sağladık. Bu, 12 milyon liralık bir ekonomik katkı anlamına geliyor. Aynı zamanda, çevreye zararlı 748 ton karbon emisyonunu engelledik.' dedi.Bakan Uraloğlu, projenin farklı hat kesimlerinde de uygulanmasıyla birlikte, 2023 yılı tüketim değerleri ve yüzde 10 tasarruf hedefi doğrultusunda, her yıl 12 milyon litre yakıt ve 52 milyon kilovatsaat elektrik tasarrufu sağlamayı hedeflediklerini açıkladı. Bu tasarrufun, güncel fiyatlarla 780 milyon liralık bir ekonomik katkı sağlayacağını belirten Uraloğlu, 'Aynı zamanda, 59 bin ton karbon emisyonunu engelleyerek, çevreye büyük bir katkı sağlamış olacağız' açıklamasında bulundu.Bakan Uraloğlu, demiryolu taşımacılığında enerji verimliliği ve çevre dostu uygulamaların artarak devam edeceğini belirterek, 'Nihai hedefimiz, tüm trenlerimizde bu uygulamayı hayata geçirmek. Bu sayede hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz.' şeklinde konuştu.