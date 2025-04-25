Kanser teşhisinde devrim! Binlerce hayatı kurtarabilir

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), kanserle mücadelede çığır açacak bir adım attı. Semptomlar henüz ortaya çıkmadan önce kanseri tespit edebilen devrim niteliğindeki bir kan testi, klinik deneme aşamasına geçti. İlk sonuçlara göre test, hastalığı yüzde 99 doğruluk oranıyla saptayabiliyor. Uzmanlar, erken teşhisin hayati önem taşıdığı kanser türlerinde bu yöntemin binlerce hayat kurtarabileceğini belirtiyor. Testin başarıyla sonuçlanması halinde sağlık sistemlerinde köklü değişikliklerin kapısı aralanabilir.

NHS, kanseri önden tespit edebilen kan testini denemeye hazır olduklarını duyurdu. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), kanserin semptomlar ortaya çıkmadan önce tespit edilmesini sağlayan devrim niteliğindeki bir kan testini klinik deney aşamasına geçirdi.8 bin hasta üzerinde yürütülecek olan çalışmada, ‘miONCO-Dx' adlı test sayesinde, tümörlerden kana karışan küçük genetik materyal parçaları analiz edilecek.Testin, kanserin türünü ve vücuttaki yerini belirlemede yüzde 99 doğruluk oranına ulaştığı açıklandı.Yetkililer, kan testinin, likit biyopsi tekniğiyle, kanda dolaşan tümör DNA'sı tespit edebildiği ve yapay zeka algoritmalarıyla erken evredeki kanser belirtilerinin tanımlanacağını belirtti.Testin önceki denemelerde 20 bin kişi üzerinde başarıyla uygulandığı kaydedildi.Sadece 10 damla kanla yapılan test akciğer, mide, prostat, yemek borusu, karaciğer, mesane, yumurtalık, bağırsak, pankreas ve meme kanseri dahil olmak üzere 12 yaygın kanser türünün yanı sıra kemik ve yumuşak doku sarkomları ile belirli beyin tümörlerini de saptayabiliyor.