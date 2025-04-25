Rusların kara gün dostu! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Rusların 'greçka' adını verdiği karabuğday, tarih boyunca kıtlık, savaş, ekonomik çöküş ve salgılar gibi birçok zorlu dönemde en fazla tükettiği gıdaların başında geliyor.2. Dünya Savaşı'nda cephedeki askerleri ayakta tutan, Kovid-19 pandemisinde yine en çok tüketilen gıdaların başında gelen karabuğday, Rus halkının tarihsel hafızasına kazınmış bir 'dayanıklılık simgesi' haline geldi.Çernobil nükleer faciasında bile doktorlar tarafından tüketilmesi ilk tavsiye edilen gıdaların başında gelen karabuğday, Rusların mutfaklarından asla eksik olmuyor.Sadece haşlanmış pilavı, çorbası, köftesi, unundan yapılan ekmek ve krep çeşitlerine kadar Ruslar neredeyse her öğününde kara buğday tercih ediyor.Yalnızca lezzeti değil aynı zamanda 20 ay gibi uzun süre boyunca bozulmadan saklanabilen karabuğdayın sağlık açısından da birçok faydası bulunuyor.Sovyetler Birliği'nin dağıldığı 1990'lı yılların başında nadir bulunmaya başlayan karabuğday, diyabetik olması nedeniyle devlet tarafından sadece karne ile şeker hastalarına verilmeye başlandı.Diyabetik olmasının yanı sıra kolesterol düşürücü etkisi de bulunan kara buğday içerisinde bulundurduğu bağırsak dostu lifler sayesinde sindirim sistemini destekler.Karabuğday B vitamini, demir, çinko, magnezyum, potasyum ve selen gibi önemli minareller ile bağışıklık sistemini de destekliyor. Bu sayede Ruslar -10 dereceyi bulan soğuk havalarda bile hasta olmuyor.Gıda uzmanları bitkisel protein açısından da karabuğdayın oldukça zengin olduğunu belirtiyor.Karabuğday sağladığı faydaların yanında Rus kadınlarının diyetlerinde de en çok tercih ettiği gıdaların başında geliyor.Tok tutan ve metabolizmayı hızlandıran karabuğday düşük kalorisi ise diyet yapanlar için altın değerinde bir gıda olarak ön plana çıkıyor.