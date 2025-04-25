CHP'li yönetim sınıfta kaldı! Belediye binasını su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün gün içerisinde yaptığı sağanak uyarısına rağmen CHP'li Çukurova Belediyesi gerekli önlemleri almakta yetersiz kaldı. Merkez Çukurova ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Turgut Özal Bulvarı, Kurttepe Kavşağı, Belediyeevleri Mahallesi Kavşağı, Öğretmenler Bulvarı ve diğer birçok cadde ile sokakta oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi.Cadde ve sokaklarda sele dönüşen sağanak, CHP'li Çukurova Belediyesi'nin hizmet binasında da su baskınlarına yol açtı. Belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Başkan Emrah Kozay'ın, su altında kalan bodrum katta yaptığı incelemeler dikkat çekti.Başkan Kozay, sel baskını sonrası yaptığı açıklamada, “Çukurova halkı bugün akşam yaşadığımız sel felaketinden sonra maalesef belediyemizin son durumu bu. Bütün ekip buradayız ama maddi zarar çok büyük. Hem belediyemize hem Çukurova halkına geçmiş olsun. Bunun da üstesinden geleceğiz” dedi.Vatandaşlar ise, CHP'li belediyenin yeterli altyapı hazırlığı yapmamasına tepki gösterdi.