Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Diyarbakır’da suçluyu kayırma davası bugün karara bağlanıyor!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti, Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayete ilişkin 'suçluyu kayırma' suçundan 6'sı tutuklu 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında iddianame hazırladı. Bugün görülen duruşmada, Cumhuriyet Savcılığı'nın esas hakkında mütalaasını sunması ve mahkemenin karar vermesi bekleniyor.Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmada, sanıkların bir önceki duruşmada ifadeleri alınmıştı. Tutuklu sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran, Ömer Faruk Güran ve suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakim karşısına çıkıyor. Sanıklar, 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.İddianamede, sanıkların Narin Güran cinayeti soruşturmasında çelişkili ve tutarsız beyanlar verdiği, maddi delillerle uyuşmayan ifadelerle suçluyu koruduğu belirtiliyor.Suça sürüklenen çocuklar için ise 4 aydan 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Daha önce tahliye edilen Hediye Güran ve R.A.'nın da aralarında bulunduğu sanıkların, cinayetin aydınlatılmasını engellemeye çalıştığı öne sürülüyor.Narin Güran cinayetinin ana davası, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüş ve 28 Aralık 2024'te karar açıklanmıştı. Mahkeme, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ı 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Karar, kamuoyunda tartışmalara yol açmış, özellikle Bahtiyar'a verilen cezanın düşük bulunması eleştirilmişti.