İSTANBUL DEPREMİ SONRASI UZMANLAR NE DEDİ? KİM HANGİ UYARILARI YAPTI? HANGİ UZMANI DİNLEMELİYİZ? ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİCEK Mİ?

23 Nisan 2025'te İstanbul açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarının dikkatini yeniden Marmara fay hattına çevirdi. Ahmet Ercan, Naci Görür, Şükrü Ersoy, Şener Üşümezsoy ve Hasan Sözbilir gibi isimler, depremin ardından çeşitli açıklamalarda bulunarak hem mevcut durumu değerlendirdi hem de geleceğe yönelik uyarılarda bulundu. Bu uzmanların görüşleri, yaklaşan büyük Marmara depremi konusunda farklı bakış açılarını ortaya koyuyor.​ Peki kim ne dedi?Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 6,2 büyüklüğündeki depremin beklenen büyük İstanbul depremi olmadığını belirtti. Ercan, 'Bu beklediğimiz büyük İstanbul depremi değil. Ona daha zamanımız var. Onun için de 2045 ve 2065'ten önce olacağını düşünmüyorum' dedi. Ayrıca, bu tür depremlerin yerel gerginlik boşalmaları olduğunu ve büyük depremin habercisi olmadığını ifade etti. ​Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depremin Marmara'da beklenen büyük deprem olmadığını vurguladı. Görür, 'Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor' diyerek, depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Kentsel dönüşümün sadece bina yapmak olmadığını, deprem dirençli kentler oluşturmanın önemine dikkat çekti. ​Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, '7,2 büyüklüğünde bir deprem bekliyorsak bunun sadece 32'de bir kadar enerjisini almıştır. 6,2. Yani en az 31 tane daha 6.2 büyüklüğünde deprem olacak ki bu enerjiyi alacak' dedi. Ersoy, bu enerjinin fay zonu üzerinde var olduğunu ve hemen 6,2'den sonra bu enerjinin çıkacağını söylemenin kehanet olacağını belirtti. ​Şener Üşümezsoy: 'Depremi 20 Gün Önceden Tahmin Ettim'Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depremi 20 gün önceden tahmin ettiğini belirtti. Üşümezsoy, bu depremin beklenen büyük deprem olmadığını ve fayın farklı segmentlerinde meydana gelen sarsıntıların büyük depremi tetiklemediğini ifade etti. Ayrıca, büyük depremin olasılığının düşük olduğunu savundu. ​Hasan Sözbilir: 'Fayın Tümü Değil, Bir Kısmı Kırıldı'Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı değerlendirmede, 'Şu anda büyük bir parçanın kırılmadığını anlıyoruz, sadece bir yeri kırıldı. Tümünün kırılması daha çok 7,4-7,5 gibi kabul ediliyor' dedi. Sözbilir, bu depremin büyük İstanbul depreminin bir parçası olmadığını ve panik oluşturacak bir durum olmadığını belirtti. ​Uzmanların açıklamaları, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından farklı bakış açılarını ortaya koysa da ortak bir noktada birleşiyor: Depreme karşı hazırlıklı olunmalı. Kentsel dönüşüm, bina güçlendirme ve halkın bilinçlendirilmesi gibi önlemlerle, olası büyük depremlerin etkileri azaltılabilir.​