WhatsApp'a yeni özellik geldi! Gelişmiş Sohbet Gizliliği

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gizliliğe önem veren kullanıcıları sevindirecek yeni bir özelliği hayata geçiriyor.'Gelişmiş Sohbet Gizliliği' olarak adlandırılan bu yeni araç, kullanıcılara belirli sohbetlerde paylaşılan içeriklerin nasıl yönetileceği konusunda daha fazla kontrol imkanı tanıyor.Bu özellik sayesinde, bir sohbetteki diğer kişilerin konuşma geçmişini dışa aktarması veya sohbette paylaşılan resim ve videoları otomatik olarak kendi cihazlarına indirmesi engellenebiliyor.Normalde WhatsApp, konuşmalardaki görselleri ve videoları otomatik olarak cihazın yerel depolama alanına kaydeder.Platform ayrıca, kullanıcıların ve karşılarındaki kişilerin sohbetleri (medya dahil veya hariç) mesajlaşma, e-posta veya not uygulamalarına aktarmalarına izin verir.Ancak yeni 'Gelişmiş Sohbet Gizliliği' ayarı etkinleştirildiğinde, hem bireysel hem de grup görüşmelerinde sohbet geçmişlerinin dışa aktarılması ve paylaşılan medyanın otomatik olarak indirilmesi engellenmiş oluyor.Bu, özellikle hassas bilgilerin paylaşıldığı veya grup üyelerinin birbirini yakından tanımadığı durumlarda faydalı olabilir.'Gelişmiş Sohbet Gizliliği' özelliği önemli bir koruma katmanı sunsa da bazı sınırlamaları bulunuyor. Mevcut durumda bu özellik, kullanıcıların sohbet ekranının görüntüsünü almasını (screenshot) veya sohbetteki medyayı manuel olarak indirmesini engellemiyor.WhatsApp sözcüsü Zade Alsawah'a göre bu, özelliğin yalnızca 'ilk versiyonu' ve gelecekteki güncellemelerle daha fazla koruyucu önlemin eklenmesi planlanıyor. Şirket, bu özelliğin özellikle üyelerin birbirini tanımadığı ancak hassas konuların konuşulduğu gruplarda en yararlı olacağına inanıyor.YENİ WHATSAPP ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIRİlk olarak bu ayın başlarında WABetaInfo tarafından fark edilen 'Gelişmiş Sohbet Gizliliği' özelliği, artık en son WhatsApp güncellemesiyle birlikte kademeli olarak kullanıcılara sunuluyor.Özelliği etkinleştirmek istediğiniz sohbeti açın, kişi veya grup ismine dokunarak sohbet bilgisi ekranına gidin. Bu menüde 'Gelişmiş Sohbet Gizliliği' seçeneğini göreceksiniz; bu seçeneği aktif hale getirerek konuşmalarınızın uygulama içinde nasıl paylaşılacağı ve saklanacağı konusunda daha fazla kontrol sahibi olabilirsiniz.