Hakan Fidan'dan 'Türk dünyası' çıkışı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakanlıkta Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.Bakanlıkta gerçekleşen görüşmenin ardından ikili kameralar karşısında geçti.Bakan Fidan'ın ortak düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalar şu şekilde;Hiçbir ülke uluslararası hukuktan üstün değildir. İsrail'in hukuka ve insanlık vicdanına aykırı hareketleri bir an önce son bulmalıdır.Gazze'ye insani yardımların kesintisiz olarak girmesi derhal başlamalıdır.Geçen yıl Filistin devletini tanıyan Norveç ile Filistin konusunda aynı perspektife sahibiz.Norveç Filistin devletini tanıyarak önemli bir adım attı. Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması önemlidir. Bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz.Bölgemizdeki en önemli sorun, İsrail yayılmacılığıdır. İsrail dahil bölge ülkelerinin güvenliği iki devletli çözümle mümkün olacaktır.İsrail Filistini işgal ederek kendi güvenliğini sağlayabileceğini düşünüyor. Bu tamamen yanlış bir düşüncedir.Türk dünyası bir bütün olarak Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir. Bu konudaki politikalarımızı sabırla sürdüreceğiz.Türk dünyası ideali her zaman var olacaktır. Türk dünyası ile aramızı bozmak isteyenlerin manipülasyonları başarılı olmayacak.Ada'da kendi tavrımızı ortaya koyuyoruz. Kıta sahanlığımızı ihmal ettirmeyiz. Doğu Akdeniz ve Ege'de tüm haklarımızı koruyoruz.Ukrayna Savaşı ile Avrupa'nın güvenliği konusu iç içe geçmiş durumda. Cumhurbaşkanımızın 'kendi göbeğini kendi kesme' çabalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuldu.