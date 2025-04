The Economist: Erdoğan Avrupa'nın muhtemel kurtarıcısı

Özgür Özel'in İBB'ye yönelik soruşturmalardan sonra Türkiye'yi şikayet ettiği Batı medyasından The Economist dergisinde yayınlayan bir Türkiye analizinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'nın kurtarıcısı olarak gösterildi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, art arda yabancı basına röportaj verdi.Özellikle İngiliz medyasına konuşan Özel, Türkiye'yi şikayet etti.O yayın kuruluşlarından biri de The Economist dergisiydi. Özgür Özel'in Türkiye'yi şikayet ettiği dergide 24 Nisan'da bir yazı yayınlandı.Yazıda Türkiye'nin Avrupa ilişkileri değerlendirilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa'Nın muhtemel kurtarıcısı olarak gösterildi.Söz konusu yazıda "Amerika çekiliyor. Rusya'dan gelen tehdit artıyor. Ukrayna savunmada. Yeni harcama vaatlerine rağmen, silah üretimi rahatlık için çok düşük kalmaya devam ediyor. Korkmayın Avrupalılar. Recep Tayyip Erdoğan sizin arkanızda. Türkiye'nin cumhurbaşkanı ve Avrupa'nın muhtemel kurtarıcısı 11 Nisan'da, 'Avrupa güvenliği Türkiye olmadan düşünülemez." ifadelerine yer verildi.Türkiye'de iç siyasette sorunlar yaşandığına dikkat çekilen yazıda, buna rağmen Avrupa'nın Türkiye ile güvenlik endişeleri nedeniyle yaklaştığı vurgulandı.Avrupa'nın her zamankinden daha çok Türkiye'ye muhtaç olduğu belirtilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:"Erdoğan sık sık abartılı sözler söylemeye ve Türkiye'yi dinamik bir bölgesel güç olarak göstermeye, Avrupa'yı ise kansız ve eski bir güç olarak göstermeye meyilli, bu yüzden onun sözlerini toptan kabul etmemeniz affedilebilir.Ayrıca, Türkiye'nin ekonomisi derin bir durgunluk içinde ve yaygın olarak askeri bir dev olarak görülen bir ülke için, Türkiye'nin geçen yıl savunmaya harcadığı 24 milyar dolar Almanya'nın harcamalarının sadece dörtte biriydi.Yine de, Türkiye'nin güçlü adamı çok da yanılmıyor. Güvenlik işbirliği, yeniden silahlanma ve Ukrayna konusunda Avrupa her zamankinden daha fazla Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyuyor."