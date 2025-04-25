İstanbul'da çadırlarda deprem nöbeti! 'Uykum gelmiyor, deprem olabilir diye korkuyorum'

23 Nisan'da saat 12.49'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok kişi evlerinden çıkarak parklara ve toplanma alanlarına gitti. Bahçelievler'de bulunan bir park, depremin ikinci gecesinde de vatandaşların sığınağı oldu. Evlerine giremeyen çok sayıda kişi geceyi parkta kurdukları çadırlarda geçirirken, soğuktan korunmak için ateş yakıp semaverde çay demledi. Parkta kurulan çadırlar yoğunluk oluştururken, vatandaşların tedirgin bekleyişi sürüyor.Kağıthane'de evlerine girmeye çekinen vatandaşlar ise, ikinci geceyi Hasbahçe Mesire Alanı'nda çadırlarda geçirdi. Burada da bazı kişilerin otomobillerde uyuduğu, bazı kişilerin ise konakladıkları çardakları ışıklandırma ile süsledikleri görüldü.Kağıthane'de, deprem sonrası ailesi ile birlikte çadır kuran Zülfikar Baran, “İki gündür buradayız, depremden sonra çocuklarım bir anda ayaklandı mecbur dışarı çıktık. Ev de biraz riskli. Bugün eve gidelim dedik, gidince haberleri izledik. Haberlerde hocalardan biri 7'nin üzerinde deprem beklendiğini söyleyince tekrar çocuklar ayaklandı, gittik çadır aldık yine dışarı çıktık. Sürekli bilim insanlarının vereceği demece göre hareket ediyoruz. Çünkü kimisi 'İçeri gir' diyor, kimisi 'Dışarı çık' diyor. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz, bekliyoruz bakalım. Deprem anında sarsıntıdan ziyade aşırı bir ses oldu. Sesten dolayı çocuklar bir anda yanıma koştu. Zaten o anda telefonuma bildirim gelmişti. Haliyle hep beraber dışarı kaçtık. O anda çok fazla kendini düşünmüyorsun, ister istemez çocukları düşünüyorsun. Bir anda çocukları alıp dışarı çıkmak zorunda kaldık, iki gündür dışarıdayız bekliyoruz' şeklinde konuştu.Bahçelievler'de sokakta ailesiyle bekleyen kadın, 'Valla ufak bebeklerimiz var, 3 yaşında iki yaşında. Yani bir iki hafta dışarıda kalırız. İlgilenen de yok soran da yok. Şikayetçiyiz her şeyden. Çoğu binalar çatlak, insanlar evine girmek zorunda kaldı, çünkü işe gitmek zorundalar. Kısacası hiçbir şeyden memnun değiliz' dedi.Parkta ailesi ile çadır kuran Mehmet Kaya, 'Bir deprem korkusudur, dışarı kaçtık mecburen. Çoluk çocuğu aldık. Çocuklar ilk defa böyle bir şey yaşıyorlar. Toplamda 6 kişilik bir aileyiz. İçeride yatıyorlar, çadırda, biz nöbet tutuyoruz. Çocuklar iki gün daha bekleriz diyor. İnşallah daha erken evimize döneriz ama evler de iskelet gibi. Mecbur bir iki gün kalalım dedik' ifadelerini kullandı.Mehmet Kaya'nın 10 yaşındaki kızı Fatma Kaya, 'Uyumadım daha, deprem çabuk bitsin evimize gidelim. Hem uykum gelmiyor hem de deprem olabilir diye korkuyorum' dedi.