Tacikistan'da 5.8 büyüklüğünde deprem

Tacikistan’ın Dağlık Bedahşan Özerk Vilayeti'nde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.Özbekistan Sismoloji Merkezi, depremin yerel saat ile 09.24'te kaydedildiğini açıkladı.5.8 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.Dağlık bölgede kaydedilen depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.Depremin komşu Özbekistan'da da 3.2 büyüklüğünde hissedildiği belirtildi.